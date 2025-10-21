Hemtjänstmedarbetare sökes - skapa trygghet och glädje varje dag
Junglia AB / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2025-10-21
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Västervik
eller i hela Sverige
Just nu hjälper vi en av våra privata kunder att hitta en hemtjänstmedarbetare som brinner för att ge äldre och funktionsnedsatta en trygg och värdefull vardag.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos arbetsgivaren, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som hemtjänstmedarbetare arbetar du nära kunderna i deras hem. Dina arbetsuppgifter inkluderar personlig omvårdnad, trygghetsskapande stöd, lättare städning och matlagning samt att skapa goda relationer med de du hjälper.
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling inom vård och omsorg. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter respekt, omtanke och arbetsglädje.
Vi söker dig som är positiv, pålitlig och engagerad. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men det viktigaste är din vilja att göra skillnad för andra.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Hemtjänst medarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
572 40 OSKARSHAMN Jobbnummer
9567574