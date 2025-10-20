Hemtjänstmedarbetare sökes - gör skillnad i människors vardag
2025-10-20
Vi söker dig som vill bli en del av ett team där omtanke, engagemang och ansvar står i fokus.
Just nu hjälper vi en av våra privata kunder att hitta en hemtjänstmedarbetare som vill bidra till en trygg och värdefull vardag för äldre och personer med behov av stöd.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos arbetsgivaren, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som hemtjänstmedarbetare arbetar du nära kunderna i deras hem. Arbetsuppgifterna inkluderar personlig omvårdnad, trygghetsskapande stöd, lättare städning, matlagning och att skapa goda relationer med de du hjälper.
Rollen passar dig som är empatisk, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta självständigt men också i team, och vill bidra till att varje kund får en värdig och trygg vardag.
Startlön: 28 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling inom vård och omsorg. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter respekt, omtanke och arbetsglädje.
Vi söker dig som är positiv, pålitlig och engagerad. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande, men det viktigaste är din vilja att göra skillnad för andra.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Hemtjänstmedarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
712 32 HÄLLEFORS Jobbnummer
9565223