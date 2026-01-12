Hemtjänstkoordinatorer till Katrinetorp, Resursområde Lockarp
Malmö kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260021
Enhet Katrinetorp ordinärt boende består idag av 13 sektioner fördelade på tre resursområden. Nu söker resursområde Lockarp två hemtjänstkoordinatorer: en huvudkoordinator och en resurskoordinator.
Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsinriktad och trivs i en koordinerande roll. Katrinetorp är en enhet som strävar framåt, vill ha en positiv känsla kring oss samt en god arbetsmiljö för alla. Låter detta intressant för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som hemtjänstkoordinator har du en övergripande överblick och ansvarar för daglig koordinering och schemaplanering av hemtjänstområdets insatser, i ett nära samarbete med sektionschef och övriga medarbetare inom området.
Du arbetar även med frånvaroplanering och säkerställer korttidsbemanningen, detta gör du främst i vårt system Lifecare planering. Du tar emot beställningar från myndighetsavdelningen och hanterar löpande andra arbetsuppgifter som förekommer i verksamheten. Du har daglig kontakt med brukare och anhöriga, samt andra interna och externa aktörer som berör verksamheten.
Arbetet är förlagt mån-fre, med helgtjänstgöring var 6:e helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning
• Arbetat i en liknande administrativ eller koordinerande roll
• God digital kompetens
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Gymnasieutbildning med inriktning vård- och omsorg
• Erfarenhet från omvårdnadsarbete
• Erfraenhet av kommunal verksamhet
• Kunskap i systemet Lifecare planering
Rollen som hemtjänstkoordinator kräver att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och social kompetens samt ett professionellt förhållningssätt. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och arbetar lösningsorienterat för att bidra till en verksamhet av god kvalitet.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att planera, strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter, då du kommer att hantera flera pågående ärenden parallellt i en föränderlig vardag. Du trivs med att arbeta i högt tempo, kan hantera perioder med hög arbetsbelastning och är flexibel, tålmodig och noggrann med ett öga för detaljer.
Rollen har ett tydligt fokus på digitala arbetssätt och kräver god digital kompetens. Det är naturligt för dig att använda datorn som arbetsredskap och du har vana av att arbeta i olika digitala verktyg, exempelvis Teams eller liknande, samt har lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg.
Utdrag ur belastningsregister
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Fackförbund
Vision Malmö visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9678467