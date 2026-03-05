Hemtjänsten på Hönö/Fotö söker ny kollega, Undersköterska
2026-03-05
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vi söker nya medarbetare till hemtjänsten på Hönö/Fotö.
Deltid/Heltid, Månadsvikariat ca 5- 6 månader med möjlighet till förlängning
Hemtjänsten i Öckerö Kommun är den 6:e bästa kommunen i landet 2023 av 290 kommuner gällande utförandet av insatser. Indexet bygger på det resultat som kommunen fått i enkäten "Vad tycker de äldre om hemtjänsten" och tar upp frågor som personalens bemötande, hänsynstagande till vårdtagarnas integritet, hur trygga de äldre känner sig med hemtjänsten, personal kontinuitet och är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten.
Du kommer till en arbetsgrupp som ger omsorg av högsta kvalité och som har ett stort och genuint engagemang för våra brukare i hemtjänsten, välkommen!
Arbetsuppgifter
Att utifrån biståndshandläggarens utredning och beviljade insatser utföra omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån verksamhetens mål och intentioner. Detta innebär att utifrån biståndsbeslut stödja och hjälpa personer för att de ska klara sin dagliga livsföring. Det kan innebära att personerna kan behöva stöd och hjälp med sin omvårdnad, diverse hushållssysslor, service i form av städ och tvätt, social aktivitet samt Hälso-Sjukvårdsinsatser enligt delegering från Kommunal Primärvård (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut).
Viss datorvana krävs då det ingår i arbetsuppgifterna att dokumentera i social journal, gör genomförandeplaner med brukaren, skicka vårdbegäran till KPV när brukaren har behov, hantera signering av medicingivning med mera. Vi arbetar med fast omsorgskontakt för brukaren.
Kvalifikationer/utbildning
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människan, har stor ansvarskänsla och god empatiförmåga. Ett gott bemötande av brukare och deras anhöriga är mycket viktigt för oss. Vi bryr oss om och engagemanget för vårt uppdrag är stort.
Arbetsuppgifterna kräver att du är lyhörd, inlyssnande, flexibel och att ditt bemötande präglas av respekt. Du har god samarbetsförmåga, levererar en god omsorg, kan hugga i när kollegan behöver stöd och ser dig själv som en medspelare av ett team. Du är relationsorienterad och har öga för vad brukaren har behov av. Bra om du har salutogent perspektiv med dig i ditt arbete och har en god social förmåga, då vi arbetar aktivt i det vi gör med att motverka psykisk ohälsa och stor trygghet för våra brukare.
Du måste vara bra på att hantera och avläsa olika situationer och kunna agera på ett ansvarsfullt och självständigt sätt inom ramen för socialtjänstlagens intentioner och vårt politiska uppdrag.
Utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet/ undersköterskeutbildning eller annan utbildning som prövas likvärdig är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmågan att samarbeta och arbeta i team.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Körkort krävs.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Varmt Välkommen med ansökan!
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Cigdem Sota cigdem.sota@ockero.se 031-97 67 08
