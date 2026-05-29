Hemtjänsten i Haninge / Tyresö söker medarbetare
Assistansporten AB / Undersköterskejobb / Haninge Visa alla undersköterskejobb i Haninge
2026-05-29
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansporten AB i Haninge
, Nacka
, Nynäshamn
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Bli en del av vårt fantastiska team
Vi söker duktiga undersköterskor och vårdbiträden som kan jobba i Haninge och Tyresö på fast schema dagtid mån-fre 07.00-15.30 samt kvällar kl: 15:45-22:00 och varannan helg.
Vi söker dig som har en positiv inställning och gärna tar egna initiativ. Man behöver kunna samarbeta med kollegor men även trivas med att arbeta självständigt i ett högt tempo.
Som anställd på Assistansporten erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
För att kunna söka tjänsten hos oss måste du uppfylla följande grundkrav:
Du har erfarenhet från hemtjänsten / äldreomsorgen
Du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde
Du har B-körkort.
Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera i social journal.
Vi erbjuder
Kollektivavtal - Många bra försäkringar och tjänstepension ingår
Friskvård
Tjänstebil för scheman där det ej går att promenera
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507)
Markörgatan 10 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9937124