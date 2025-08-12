Hemtjänstchef till Allra Hemtjänsten AB i Bollnäs
2025-08-12
Hemtjänstchef till Allra Hemtjänsten AB i Bollnäs - Tillsvidareanställning enligt kollektivavtal!
Allra Hemtjänsten AB (Org.nr 559270-0131) söker en resultatinriktad Hemtjänstchef för vår verksamhet i Bollnäs. I denna nyckelroll leder du verksamheten med fokus på kvalitet, medarbetartrivsel och effektiv resursanvändning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativ och strategisk ledning av hemtjänstpersonalen
Kvalitetssäkring enligt SoL/LSS och intern riktlinjer
Personalansvar, schemaläggning och arbetsmiljöfrågor
Budgetuppföljning och verksamhetsutveckling
Nära samverkan med kommun, brukare och anhöriga
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning ELLER dokumenterad ledarerfarenhet inom omsorg
Minst 3 års chefserfarenhet inom hemtjänst/social omsorg
God kunskap om aktuella regelverk (HVB, LSS, SoL)
B-körkort
Bevisad förmåga att driva förbättringsarbete
Meriterande:
Erfarenhet från privat vård- och omsorgsverksamhet
Kunskaper i vårdadministrativa IT-system
Utbildning i ledarskap/kvalitetsutveckling
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med lön enligt kollektivavtal
Startdatum 1 september 2025
Möjlighet att forma framtidens hemtjänst
Konkurrenskraftiga förmåner och utvecklingsmöjligheter
Stödjande arbetsmiljö med stark gemenskapPubliceringsdatum2025-08-12Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV + personligt brev) senast 15 augusti 2025 till: info@swept.nu
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@swept.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allra Hemtjänsten AB
