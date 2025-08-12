Hemtjänstchef till Allra Hemtjänsten AB i Bollnäs

Allra Hemtjänsten AB / Administratörsjobb / Bollnäs
2025-08-12


Visa alla administratörsjobb i Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Ockelbo, Hudiksvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Allra Hemtjänsten AB i Bollnäs, Gävle eller i hela Sverige

Hemtjänstchef till Allra Hemtjänsten AB i Bollnäs - Tillsvidareanställning enligt kollektivavtal!
Annons
Allra Hemtjänsten AB (Org.nr 559270-0131) söker en resultatinriktad Hemtjänstchef för vår verksamhet i Bollnäs. I denna nyckelroll leder du verksamheten med fokus på kvalitet, medarbetartrivsel och effektiv resursanvändning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativ och strategisk ledning av hemtjänstpersonalen

Kvalitetssäkring enligt SoL/LSS och intern riktlinjer
Personalansvar, schemaläggning och arbetsmiljöfrågor
Budgetuppföljning och verksamhetsutveckling
Nära samverkan med kommun, brukare och anhöriga

Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning ELLER dokumenterad ledarerfarenhet inom omsorg

Minst 3 års chefserfarenhet inom hemtjänst/social omsorg
God kunskap om aktuella regelverk (HVB, LSS, SoL)
B-körkort
Bevisad förmåga att driva förbättringsarbete

Meriterande:
Erfarenhet från privat vård- och omsorgsverksamhet

Kunskaper i vårdadministrativa IT-system
Utbildning i ledarskap/kvalitetsutveckling

Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med lön enligt kollektivavtal

Startdatum 1 september 2025
Möjlighet att forma framtidens hemtjänst
Konkurrenskraftiga förmåner och utvecklingsmöjligheter
Stödjande arbetsmiljö med stark gemenskap

Publiceringsdatum
2025-08-12

Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV + personligt brev) senast 15 augusti 2025 till:
info@swept.nu

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@swept.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allra Hemtjänsten AB (org.nr 559270-0131)

Jobbnummer
9454661

Prenumerera på jobb från Allra Hemtjänsten AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Allra Hemtjänsten AB: