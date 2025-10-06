Hemtjänst med hjärta vi söker dig som vill göra skillnad
2025-10-06
Om uppdraget
Vi söker nu en omtänksam och pålitlig person som vill arbeta inom hemtjänst hos en privat aktör. I det här uppdraget är du en viktig del av vardagen för personer som behöver stöd i hemmet - med målet att de ska kunna leva självständigt, tryggt och värdigt.
Du blir anställd av arbetsgivaren, och Junglia ansvarar för rekryteringen till just det här uppdraget.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Hjälpa brukare med personlig omvårdnad, hushållsnära tjänster och inköp
Vara ett socialt och tryggt stöd i vardagen
Dokumentation enligt rutiner
Arbeta självständigt men i nära kontakt med teamet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från vård och omsorg, eller ett genuint intresse för människor
Är trygg, ansvarsfull och lyhörd
Talar och skriver god svenska
Ansökan - snabbt och enkelt
För att söka tjänsten gör du så här:
Skapa ett digitalt CV på: www.junglia.com
Fyll i alla uppgifter och ladda upp ett foto
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka ett mejl till: jobb@junglia.se
Ämnesrad: Hemtjänst + Ditt namn
Glöm inte att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet!
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
839 88 ÖSTERSUND Jobbnummer
9543149