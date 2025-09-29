Hemstädsmedarbetare med känsla för detaljer!
2025-09-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vill du vara en del av Örebros bästa städbolag? -
Hos Klara Städ står gemenskap, kvalitet och teamkänsla i fokus. Vi arbetar nära varandra och ger alla i teamet möjlighet att påverka och utveckla både sig själva och företaget. Tillsammans strävar vi efter att leverera service i världsklass - och nu vill vi ha med dig på resan!
Som hemstädare hos oss är du vårt ansikte utåt och en nyckelspelare i att skapa rena och trivsamma hem åt våra kunder.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Städning i privata hem, inklusive dammsugning, damning, och moppning
Att arbeta noggrant och kvalitetsmedvetet, med ett öga för detaljer.
Att leverera service i toppklass och skapa nöjda kunder.
Arbeta både i team och självständigt, beroende på uppdrag.
Det här erbjuder vi dig
En trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor.
Ett varierande och utvecklande arbete i en rolig bransch.
Möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Firmabil och arbetsutrustning för en smidig arbetsdag.
Ett stöttande team där du alltid är mer än bara en medarbetare!
Vi söker dig som:
Brinner för att leverera bästa möjliga service.
Är noggrann, ansvarsfull och punktlig.
Har en positiv attityd och bidrar till en god teamkänsla.
Har grundläggande svenska i tal och skrift.
Har B-körkort
Erfarenhet av städning är ett plus, men inget krav! Vi utbildar alla våra medarbetare. Det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att göra skillnad.
Är det här något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
