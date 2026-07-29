Hemstädning, matlagning och hundpromenad i Sollentuna - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Sollentuna
2026-07-29


Visa alla städarjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Vill du ha ett varierat arbete där du gör skillnad i kunders vardag? Hemfrid söker nu en Premium-medarbetare till Sollentuna.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Hemstädning med hög kvalitet

Matlagning enligt kundens önskemål

Hundpromenader och enklare hundomsorg

Vi söker dig som:

Har erfarenhet från serviceyrken

Talar svenska eller engelska

Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt

Gillar hundar

Vi erbjuder:

Fast månadslön

Tillsvidareanställning 75–100 %

Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

📍 Sollentuna | Vardagar ca 8–17
Ansök idag och bli en del av Hemfrid!
Do you want a varied job where you truly make a difference? Hemfrid is looking for a Premium employee in Sollentuna.
Duties:

High-quality home cleaning

Cooking according to customer preferences

Dog walking and basic dog care

We are looking for someone who:

Has experience in service professions

Speaks Swedish or English

Is responsible, detail-oriented, and enjoys working independently

Likes dogs

We offer:

Fixed monthly salary

Permanent position (75–100%)

Collective agreement, insurance, wellness allowance

Training and development opportunities

📍 Sollentuna | Weekdays approx. 8–17
Apply today and join the Hemfrid family!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6923333-2120995".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Birger Jarlsgatan 61 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10014900

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: