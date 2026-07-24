Hemstädare Västerås Väst - Skapa rena hem tillsammans med Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Hallstahammar Visa alla städarjobb i Hallstahammar
2026-07-24
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Hemfrid söker hemstädare till Västerås Väst
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och människor står i centrum? Hemfrid växer och söker nu fler engagerade hemstädare till Västerås Väst. Du kommer att arbeta hos våra kunder i området, bland annat i Barkarö, Tidö-Lindö, Dingtuna, Surahammar och Hallstahammar, men även i närliggande orter vid behov.
Hos Hemfrid får du möjlighet att göra skillnad i människors vardag genom att skapa rena och trivsamma hem. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där du får rätt introduktion, kontinuerligt stöd och möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från hela världen.
Det här erbjuder vi
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön
Betald restid mellan kunder
Milersättning när du använder egen bil i tjänsten
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri introduktionsutbildning samt vidareutbildningar inom service och städning
Stöd från Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos oss får du de verktyg och det stöd du behöver för att lyckas och utvecklas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att ge god service och skapa nöjda kunder
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Är flexibel och tycker om ett varierande arbete
Meriterande:
B-körkort (egen bil är ett plus)
Erfarenhet av städning, lokalvård eller andra serviceyrken
Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Home Cleaners Wanted – Västerås West
Would you like to work for a company where quality, service and people come first? Hemfrid is growing and is now looking for dedicated Home Cleaners to join our team in Västerås West. You will work in customers' homes across the area, including Barkarö, Tidö-Lindö, Dingtuna, Surahammar and Hallstahammar, as well as nearby locations when needed.
At Hemfrid, you'll help make everyday life easier for our customers by creating clean and welcoming homes. We offer a secure workplace where you'll receive comprehensive training, ongoing support and opportunities to grow alongside colleagues from all over the world.
What we offer
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Paid travel time between customers
Mileage compensation when using your own car for work
Insurance (health, liability and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Paid introductory training and continuous development opportunities
Support from a dedicated Field Lead/Buddy
Team meetings and social events
At Hemfrid, you'll have the support and tools you need to succeed and develop in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys delivering excellent customer service
Is responsible, detail-oriented and committed
Works well independently and as part of a team
Speaks Swedish or English
Is available Monday to Friday between 8:00 AM and 5:00 PM
Enjoys a varied working environment
Preferred qualifications:
Category B driving licence (own car is a plus)
Previous experience in cleaning, housekeeping or customer service
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to receiving your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118981-2114735". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Ringborregatan 1 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10010870