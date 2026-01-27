Hemstädare sökes ca 50 % tjänst i Stockholmsområdet
2026-01-27
E.T. Kombiservice AB söker noggranna och ansvarsfulla hemstädare till privata hushåll i Stockholm med omnejd, bland annat Lidingö, Bromma, Tyresö, Haninge och Stockholm City.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Arbetet består av hemstädning hos privata kunder. Tjänsten är på cirka 50 % och arbetstiden kan variera. Arbetet utförs främst vardagar dagtid. Arbetsplatserna är belägna på olika adresser runt om i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och kvalitetsmedveten
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Har erfarenhet av hemstädning (meriterande men inget krav)
Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Är flexibel och serviceinriktad
Vi erbjuder
Trygg anställning med schyssta villkor
Lön enligt överenskommelse, sätts individuellt
Friskvårdsbidrag
Stabilt schema och fasta kunder
Trevlig arbetsmiljö i ett växande företagSå ansöker du
Skicka gärna ditt CV samt en kort presentation av dig själv.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: patrycja.etkombiservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E.T. Kombiservice AB
(org.nr 556900-1844)
Tromsövägen 8 (visa karta
)
136 49 VEGA Arbetsplats
E T Kombiservice AB Jobbnummer
9708210