Hemstädare sökes ca 50 % tjänst i Stockholmsområdet

E.T. Kombiservice AB / Städarjobb / Haninge
2026-02-25


Visa alla städarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos E.T. Kombiservice AB i Haninge

E.T. Kombiservice AB söker noggranna och ansvarsfulla hemstädare till privata hushåll i Stockholm med omnejd, bland annat Lidingö, Bromma, Tyresö, Haninge och Stockholm City.

Publiceringsdatum
2026-02-25

Om tjänsten
Arbetet består av hemstädning hos privata kunder. Tjänsten är på cirka 50 % och arbetstiden kan variera. Arbetet utförs främst vardagar dagtid. Arbetsplatserna är belägna på olika adresser runt om i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och kvalitetsmedveten

Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Har erfarenhet av hemstädning (meriterande men inget krav)

Har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Är flexibel och serviceinriktad

Vi erbjuder
Trygg anställning med schyssta villkor

Lön enligt överenskommelse, sätts individuellt

Friskvårdsbidrag

Stabilt schema och fasta kunder

Trevlig arbetsmiljö i ett växande företag

Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV samt en kort presentation av dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: patrycja.etkombiservice@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
E.T. Kombiservice AB (org.nr 556900-1844)
Tromsövägen 8 (visa karta)
136 49  VEGA

Arbetsplats
E T Kombiservice AB

Jobbnummer
9762102

Prenumerera på jobb från E.T. Kombiservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos E.T. Kombiservice AB: