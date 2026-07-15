Hemstädare med viss barnpassning sökes till barnfamilj i Sollentuna
JP Empire Invest AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-07-15
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JP Empire Invest AB i Sollentuna
Vi är en barnfamilj i Sollentuna som söker en pålitlig, noggrann och självgående person som kan hjälpa oss med vardagen i hemmet.
Tjänsten är framför allt inriktad på städning och skötsel av hemmet, men innehåller även vissa uppgifter som påminner om en nanny eller familjeassistent.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Regelbunden städning av bostaden
Dammsugning, moppning och rengöring av kök och badrum
Tvätt, vikning och organisering av kläder
Strykning
Bäddning och byte av sängkläder
Plocka undan och hålla ordning i hemmet
Enklare barnpassning vid behov
Förberedelse av enklare måltider tillsammans med en vuxen i familjen
Hacka grönsaker, förbereda råvaror och hjälpa till inför middagen
Enklare ärenden och andra praktiska uppgifter i hemmet
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull, noggrann och punktlig
Van vid att arbeta i ett hem med barn
Självgående och ser vad som behöver göras
Diskret, ärlig och trygg
Flexibel och positiv
Bekväm med både städning och enklare barnpassning
Tidigare erfarenhet av hemstädning, hushållsarbete, nannyarbete eller arbete som familjeassistent är meriterande. Referenser är önskvärda.
Arbetet är i Sollentuna och omfattningen kan diskuteras beroende på erfarenhet och tillgänglighet. Skriv gärna några rader om dig själv, din tidigare erfarenhet, vilka tider du kan arbeta och ditt löneanspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: barhom@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JP Empire Invest AB
(org.nr 559273-5707) Kontakt
Ibrahim Tachijian barhom@gmail.com 0723321377 Jobbnummer
10003898