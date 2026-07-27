Hemstädare i Stockholm / Home cleaner Stockholm

Clean Hansa AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-27


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Om jobbet
Clean Hansa söker hemstädare i Stockholm, bli en del av vårt team!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Clean Hansa är ett snabbväxande företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med fokus på kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som hemstädare i Stockholm med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, där vi tillsammans levererar service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 50–75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön

Milersättning mellan kunder för dig som använder egen bil i tjänsten

Försäkringar (sjukförsäkring, ansvarsförsäkring och tjänstepension)

Kostnadsfri utbildning inom hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning

Kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet

Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och engagerad

Vill utvecklas och lära dig mer

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)

Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder

Meriterande:
B-körkort (egen bil är ett plus)

Erfarenhet av städning eller serviceyrken

Ansök redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129429-2117163".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean Hansa AB (org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Humlegårdsgatan (visa karta)
114 46  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Clean hansa

Jobbnummer
10012607

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