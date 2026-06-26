Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm Syd - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-26


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker städare i Stockholm Syd
Vill du arbeta hos Sveriges största företag inom hemstädning? Nu söker Hemfrid fler engagerade städare för helger till vårt team i Stockholm Syd.
Hos oss får du ett tryggt arbete där du varje dag hjälper människor att få en enklare och renare vardag.

Vi söker dig som:

Är noggrann och ansvarstagande

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Har ett positivt kundfokus

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

Erfarenhet inom städning eller service är meriterande. Körkort och egen bil är ett stort plus.

Vi erbjuder:

Kollektivavtal och trygga villkor

Betald restid mellan kunder

Milersättning vid användning av egen bil

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr/år

Gratis mobilabonnemang

Utbildning och vidareutveckling

Härliga kollegor från hela världen

Ansök redan idag!
Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨

Hemfrid is looking for cleaners in Stockholm South
Would you like to work for Sweden's largest home cleaning company? Hemfrid is now looking for more dedicated cleaners on weekends to join our team in Stockholm South.
With us, you will have a secure and rewarding job where you help make everyday life easier and cleaner for our customers.

We are looking for someone who:

Is detail-oriented and responsible

Enjoys working both independently and in a team

Has a positive customer-focused mindset

Speaks Swedish or English

Can work weekdays between 08:00–17:00

Experience in cleaning or service-related jobs is considered an advantage. A driver's license and own car are highly valued.

We offer:

Collective agreement and secure employment terms

Paid travel time between customers

Mileage compensation when using your own car

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Training and career development opportunities

Wonderful colleagues from all over the world

Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815757-2072834".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9980709

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