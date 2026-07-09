Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm Syd - Hemfrid
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2026-07-09
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Hemfrid söker städare i Stockholm Syd
Vill du arbeta hos Sveriges största företag inom hemstädning? Nu söker Hemfrid fler engagerade städare för helger till vårt team i Stockholm Syd.
Hos oss får du ett tryggt arbete där du varje dag hjälper människor att få en enklare och renare vardag.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Har ett positivt kundfokus
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00
Erfarenhet inom städning eller service är meriterande. Körkort och egen bil är ett stort plus.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och trygga villkor
Betald restid mellan kunder
Milersättning vid användning av egen bil
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr/år
Gratis mobilabonnemang
Utbildning och vidareutveckling
Härliga kollegor från hela världen
Ansök redan idag!
Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Hemfrid is looking for cleaners in Stockholm South
Would you like to work for Sweden's largest home cleaning company? Hemfrid is now looking for more dedicated cleaners on weekends to join our team in Stockholm South.
With us, you will have a secure and rewarding job where you help make everyday life easier and cleaner for our customers.
We are looking for someone who:
Is detail-oriented and responsible
Enjoys working both independently and in a team
Has a positive customer-focused mindset
Speaks Swedish or English
Can work weekdays between 08:00–17:00
Experience in cleaning or service-related jobs is considered an advantage. A driver's license and own car are highly valued.
We offer:
Collective agreement and secure employment terms
Paid travel time between customers
Mileage compensation when using your own car
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Training and career development opportunities
Wonderful colleagues from all over the world
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815757-2093797". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997756