Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm Nord - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hemfrid söker städare i Stockholm Nord
Vill du ha ett flexibelt och tryggt jobb inom hemstädning?
Nu söker vi fler städare för helger till vårt One-time team i Stockholm Nord.
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och noggrann
Gillar att arbeta med människor
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta måndag–fredag 08.00–17.00
Erfarenhet inom städning är meriterande.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Försäkringar och friskvård
Gratis utbildning
Gratis mobilabonnemang
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Hemfrid is hiring cleaners in Stockholm North
Are you looking for a flexible and secure job in home cleaning?
We are now expanding our One-time team in Stockholm North and looking for new cleaners on weekends to join us.
We are looking for someone who:
Is service-minded and detail-oriented
Enjoys working with people
Speaks Swedish or English
Can work Monday–Friday between 08:00–17:00
Previous cleaning experience is an advantage.
We offer:
Collective agreement
Insurance and wellness benefits
Free training
Free mobile phone subscription
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815919-2093702". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997690