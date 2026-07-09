Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm Nord - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker städare i Stockholm Nord
Vill du ha ett flexibelt och tryggt jobb inom hemstädning?
Nu söker vi fler städare för helger till vårt One-time team i Stockholm Nord.

Vi söker dig som:

Är serviceinriktad och noggrann

Gillar att arbeta med människor

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta måndag–fredag 08.00–17.00

Erfarenhet inom städning är meriterande.

Vi erbjuder:

Kollektivavtal

Försäkringar och friskvård

Gratis utbildning

Gratis mobilabonnemang

Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Hemfrid is hiring cleaners in Stockholm North
Are you looking for a flexible and secure job in home cleaning?
We are now expanding our One-time team in Stockholm North and looking for new cleaners on weekends to join us.

We are looking for someone who:

Is service-minded and detail-oriented

Enjoys working with people

Speaks Swedish or English

Can work Monday–Friday between 08:00–17:00

Previous cleaning experience is an advantage.

We offer:

Collective agreement

Insurance and wellness benefits

Free training

Free mobile phone subscription

Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815919-2093702".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997690

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