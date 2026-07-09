Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm City - Hemfrid
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Gör skillnad i människors vardag 💙
Vill du arbeta i ett företag där människor står i centrum?
Hemfrid söker nu fler städare till helger till Stockholm City. Vi erbjuder ett tryggt och varierande arbete där du hjälper våra kunder att få mer tid över i vardagen.
Vi letar efter dig som:
Är noggrann och positiv
Gillar att ge bra service
Är flexibel och ansvarstagande
Talar svenska eller engelska
Det här får du hos oss:
Kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr
Gratis mobilabonnemang
Utbildning och utvecklingsmöjligheter
Härliga kollegor och stark teamkänsla
B-körkort och erfarenhet inom städning är ett plus.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Make a difference in people's everyday lives 💙
Would you like to work for a company where people come first?
Hemfrid is currently looking for more cleaners on the weekend in Stockholm City. We offer a safe and varied job where you help customers create more balance and free time in their daily lives.
We are looking for someone who:
Is positive and detail-oriented
Enjoys providing great service
Is flexible and responsible
Speaks Swedish or English
What you get with us:
Collective agreement and insurance
Wellness allowance of SEK 2,400
Free mobile subscription
Training and development opportunities
Great colleagues and strong team spirit
A B driver's license and cleaning experience are considered a plus.
Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815880-2093767". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997733