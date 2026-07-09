Hemstädare/Home cleaner One-time till helger i Stockholm City - Hemfrid

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Gör skillnad i människors vardag 💙
Vill du arbeta i ett företag där människor står i centrum?

Hemfrid söker nu fler städare till helger till Stockholm City. Vi erbjuder ett tryggt och varierande arbete där du hjälper våra kunder att få mer tid över i vardagen.

Vi letar efter dig som:

Är noggrann och positiv

Gillar att ge bra service

Är flexibel och ansvarstagande

Talar svenska eller engelska

Det här får du hos oss:

Kollektivavtal och försäkringar

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr

Gratis mobilabonnemang

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Härliga kollegor och stark teamkänsla

B-körkort och erfarenhet inom städning är ett plus.

Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Make a difference in people's everyday lives 💙
Would you like to work for a company where people come first?

Hemfrid is currently looking for more cleaners on the weekend in Stockholm City. We offer a safe and varied job where you help customers create more balance and free time in their daily lives.

We are looking for someone who:

Is positive and detail-oriented

Enjoys providing great service

Is flexible and responsible

Speaks Swedish or English

What you get with us:

Collective agreement and insurance

Wellness allowance of SEK 2,400

Free mobile subscription

Training and development opportunities

Great colleagues and strong team spirit

A B driver's license and cleaning experience are considered a plus.
Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815880-2093767".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997733

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: