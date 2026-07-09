Hemstädare/Home cleaner One-time Stockholm Nord - Hemfrid (Extrajobb)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Arbeta tillsammans med människor från hela världen 🌍
Hemfrid söker nu fler städare för extra jobb till Stockholm Nord!

Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och levererar service i världsklass till våra kunder.

Vi söker dig som:

Är engagerad och ansvarstagande

Vill utvecklas inom service och städning

Trivs med varierande arbetsdagar

Kan arbeta både självständigt och i team

Talar svenska eller engelska

Hos Hemfrid får du:

Trygga anställningsvillkor

Friskvårdsbidrag

Betald restid

Utbildning och stöd från Field Lead/Buddy

Teamträffar och gemensamma aktiviteter

Körkort och erfarenhet inom service är meriterande.

Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Work together with people from all over the world 🌍

Hemfrid is now looking for more cleaners for extrajob in Stockholm Nord!

With us, you will become part of an international team where we support each other, grow together, and deliver world-class service to our customers.

We are looking for someone who:

Is committed and responsible

Wants to grow within cleaning and service

Enjoys varied workdays

Can work both independently and in teams

Speaks Swedish or English

At Hemfrid, you get:

Secure employment conditions

Wellness allowance

Paid travel time

Training and support from a Field Lead/Buddy

Team gatherings and social events

A driver's license and experience in service-related work are considered an advantage.

Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815939-2093697".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997689

Prenumerera på jobb från Hemfrid i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: