Hemstädare/Home cleaner One-time Stockholm Nord - Hemfrid (Extrajobb)
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Arbeta tillsammans med människor från hela världen 🌍
Hemfrid söker nu fler städare för extra jobb till Stockholm Nord!
Hos oss blir du en del av ett internationellt team där vi hjälper varandra, utvecklas tillsammans och levererar service i världsklass till våra kunder.
Vi söker dig som:
Är engagerad och ansvarstagande
Vill utvecklas inom service och städning
Trivs med varierande arbetsdagar
Kan arbeta både självständigt och i team
Talar svenska eller engelska
Hos Hemfrid får du:
Trygga anställningsvillkor
Friskvårdsbidrag
Betald restid
Utbildning och stöd från Field Lead/Buddy
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Körkort och erfarenhet inom service är meriterande.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Work together with people from all over the world 🌍
Hemfrid is now looking for more cleaners for extrajob in Stockholm Nord!
With us, you will become part of an international team where we support each other, grow together, and deliver world-class service to our customers.
We are looking for someone who:
Is committed and responsible
Wants to grow within cleaning and service
Enjoys varied workdays
Can work both independently and in teams
Speaks Swedish or English
At Hemfrid, you get:
Secure employment conditions
Wellness allowance
Paid travel time
Training and support from a Field Lead/Buddy
Team gatherings and social events
A driver's license and experience in service-related work are considered an advantage.
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815939-2093697". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997689