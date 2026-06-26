Hemstädare/Home cleaner One-time i Stockholm Syd - Hemfrid (Extrajobb)
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
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, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Hemfrid? ✨
Vi söker nu fler städare för extrajobb till Stockholm Syd!
Hos Hemfrid arbetar du i ett team där gemenskap, kvalitet och service står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad i människors vardag – varje dag.
Vi tror att du:
Är noggrann och engagerad
Tycker om att hjälpa andra
Trivs både självständigt och i team
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla vardagstider
Har du körkort och egen bil? Det är ett extra plus!
Därför ska du välja Hemfrid:
Kollektivavtal och försäkringar
Betald restid mellan kunder
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Teamträffar och sociala aktiviteter
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Want to become part of Hemfrid? ✨
We are currently looking for more cleaners to work extra in Stockholm South!
At Hemfrid, you will work in an team where teamwork, quality, and great service are at the heart of everything we do. Every day gives you the opportunity to grow and make a real difference in people's lives.
We believe you:
Are motivated and detail-oriented
Enjoy helping others
Thrive both independently and in a team
Speak Swedish or English
Can work flexible weekday hours
Do you have a driver's license and your own car? That's a big advantage!
Why choose Hemfrid?
Collective agreement and insurance
Paid travel time between customers
Wellness allowance
Free mobile subscription
Training and career development
Team meetings and social activities
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815832-2072829". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9980703