Hemstädare/Home cleaner One-time i Stockholm Syd - Hemfrid (Extrajobb)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


Visa alla städarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du bli en del av Hemfrid? ✨
Vi söker nu fler städare för extrajobb till Stockholm Syd!
Hos Hemfrid arbetar du i ett team där gemenskap, kvalitet och service står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad i människors vardag – varje dag.

Vi tror att du:

Är noggrann och engagerad

Tycker om att hjälpa andra

Trivs både självständigt och i team

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla vardagstider

Har du körkort och egen bil? Det är ett extra plus!

Därför ska du välja Hemfrid:

Kollektivavtal och försäkringar

Betald restid mellan kunder

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Utbildningar och utvecklingsmöjligheter

Teamträffar och sociala aktiviteter

Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Want to become part of Hemfrid? ✨
We are currently looking for more cleaners to work extra in Stockholm South!
At Hemfrid, you will work in an team where teamwork, quality, and great service are at the heart of everything we do. Every day gives you the opportunity to grow and make a real difference in people's lives.
We believe you:

Are motivated and detail-oriented

Enjoy helping others

Thrive both independently and in a team

Speak Swedish or English

Can work flexible weekday hours

Do you have a driver's license and your own car? That's a big advantage!
Why choose Hemfrid?

Collective agreement and insurance

Paid travel time between customers

Wellness allowance

Free mobile subscription

Training and career development

Team meetings and social activities

Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815832-2093771".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997750

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