Hemstädare/Home cleaner One-time i Stockholm City - Hemfrid (Extrajobb)
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hemfrid söker städare för extra jobb i Stockholm City
Vill du ha ett jobb där du verkligen kan göra skillnad i människors vardag?
Hemfrid söker nu städare till Stockholm och närliggande områden. Bli en del av ett av Sveriges ledande företag inom hemservice och arbeta i ett internationellt och stöttande team.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla dagtider måndag–fredag
Erfarenhet inom städning eller kundservice är meriterande. Körkort och egen bil uppskattas mycket.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Betald restid mellan kunder
Milersättning om du använder egen bil i arbetet
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Professionell utbildning och utvecklingsmöjligheter
Teamaktiviteter och stöttande kollegor
Ansök redan idag och bli en del av Hemfrid-familjen!
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
Hemfrid is looking for cleaners for extrajob in Stockholm City
Do you want a job where you can make a real difference in people's daily lives?
Hemfrid is now hiring cleaners in Stockholm and surrounding areas. Join one of Sweden's leading home service companies and become part of an international and supportive team.
We are looking for someone who:
Is responsible and detail-oriented
Enjoys both independent work and teamwork
Speaks Swedish or English
Can work flexible daytime hours Monday–Friday
Experience in cleaning or customer service is an advantage. A driver's license and own car are highly appreciated.
We offer:
Collective agreement and secure employment terms
Paid travel time between customers
Mileage compensation if using your own car
Wellness allowance
Free mobile phone subscription
Professional training and career development
Team activities and supportive colleagues
Apply today and join the Hemfrid family!
Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815761-2093776". Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9997747