Hemstädare/Home cleaner One-time i Stockholm City - Hemfrid (Extrajobb)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2026-07-09


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Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Hemfrid söker städare för extra jobb i Stockholm City
Vill du ha ett jobb där du verkligen kan göra skillnad i människors vardag?

Hemfrid söker nu städare till Stockholm och närliggande områden. Bli en del av ett av Sveriges ledande företag inom hemservice och arbeta i ett internationellt och stöttande team.

Vi söker dig som:

Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med både självständigt arbete och teamwork

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla dagtider måndag–fredag

Erfarenhet inom städning eller kundservice är meriterande. Körkort och egen bil uppskattas mycket.

Vi erbjuder:

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Betald restid mellan kunder

Milersättning om du använder egen bil i arbetet

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Professionell utbildning och utvecklingsmöjligheter

Teamaktiviteter och stöttande kollegor

Ansök redan idag och bli en del av Hemfrid-familjen!

Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨

Hemfrid is looking for cleaners for extrajob in Stockholm City
Do you want a job where you can make a real difference in people's daily lives?

Hemfrid is now hiring cleaners in Stockholm and surrounding areas. Join one of Sweden's leading home service companies and become part of an international and supportive team.

We are looking for someone who:

Is responsible and detail-oriented

Enjoys both independent work and teamwork

Speaks Swedish or English

Can work flexible daytime hours Monday–Friday

Experience in cleaning or customer service is an advantage. A driver's license and own car are highly appreciated.

We offer:

Collective agreement and secure employment terms

Paid travel time between customers

Mileage compensation if using your own car

Wellness allowance

Free mobile phone subscription

Professional training and career development

Team activities and supportive colleagues

Apply today and join the Hemfrid family!

Read more at www.hemfrid.se/karriar and apply If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815761-2093776".

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 4 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9997747

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