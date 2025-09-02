Hemstädare / Home Cleaner - The Best Paid Maid® for Servia® AB
Servia AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Servia AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
SVENSKA NEDAN
We invite you to apply for employment as a professional home cleaners at Servia® AB, where we pay Sweden's highest salary for home cleaners.
The salary we offer is a full 228 SEK per hour (204 SEK plus 12% in vacation salary) plus 31.42% in social security charges, that is, a total of 300 SEK per hour. (To get the approximate amounts in euros, divide the numbers by ten.)
That's 40% higher salary than in collective agreements.
For full-time work of 40 hours per week, that means a salary of 39,294 SEK per month (35,084 SEK plus 4,210 SEK in vacation salary) plus 31.42% in social security charges, that is, a total of 51,640 SEK per month).
As far as we know, there is no other cleaning company in Sweden, or, if we take into account the full salary cost, possibly even in the world, that pays its cleaning maids better than Servia does.
If you're currently working as a cleaner - as an employee, or through your own individual enterprise with your own clients - and you receive exceptionally good feedback from your clients, and you want to substantially increase your salary by becoming a part of Servia, you're most welcome to apply to us.
You can work as much or as little as you want, and you can freely choose whether you want to be employed, or work as a subcontractor through your own individual enterprise or company, for 300 SEK per hour plus VAT.
Not the least, we allow you to continue to work for your own clients, or the company where you are currently employed as much as you want, and as much as you want for Servia.
To apply, simply fill out our basic application at servia.com. It takes less than three minutes.
Since we receive many applications for these best paid home cleaner jobs in Sweden, we kindly ask you for a small service: refrain from calling us, and instead wait for us to contact you. Because we will contact you. We read, and we answer every single application we receive - always.
We look forward to hearing from you.
Many thanks!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB 2024.
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION.
• *******************************
Vi välkomnar dig att ansöka om anställning som professionell hemstädare hos Servia® AB, där vi betalar Sveriges högsta lön för hemstädare.
Lönen vi erbjuder är hela 228 kr per timme (204 kr plus 24 kr i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 300 kr per timme.
Det är 40% högre lön än i kollektivavtal.
För heltidsarbete om 40 h i veckan blir det en lön på 39 294 kr per månad (35 084 kr plus 4 210 kr i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 51 640 kr per månad.
Så långt vi vet, finns det inget annat städföretag i Sverige eller, sett till hela lönekostnaden, förmodligen ens i världen, som betalar sina hemstädare högre lön än Servia.
Om du idag arbetar som städare - som anställd eller i egen städfirma med egna kunder - och du får exceptionellt fina omdömen av dina kunder, och du vill höja din lön markant genom att bli en del av Servia, är du varmt välkommen att ansöka till oss.
Du kan jobba så mycket eller så litet som du vill, och du kan fritt välja om du vill vara anställd eller arbeta som underleverantör genom en egen firma eller bolag, för 300 kr per timme plus moms.
Inte minst: vi tillåter dig att fortsätta att arbeta för dina egna kunder eller på det företag där du idag är anställd i den utsträckning som du själv vill, och så mycket som du själv vill för oss.
För att ansöka, fyll i vår enkla ansökan på servia.com. Det tar mindre än tre minuter.
Eftersom vi får många ansökningar till dessa högst betalda jobb som städare i Sverige, ber vi dig om en tjänst: undvik att ringa till oss och vänta istället på att vi kontaktar dig. För det kommer vi att göra. Vi läser och vi besvarar nämligen varje ansökning vi får - alltid.
Vi ser fram emot att höra av dig.
Stort tack!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB 2024.
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Servia AB
(org.nr 556902-7013)
Adelgatan 12 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Servia® Ab Malmö Jobbnummer
9486995