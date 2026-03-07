Hemstädare / Home cleaner - Partille - Landvetter, bollebygd, Hällingsjö.
2026-03-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vill du göra skillnad - på riktigt - varje dag?
Hos Hemfrid får du mer än bara ett jobb. Du får möjlighet att underlätta människors vardag, sprida glädje och samtidigt vara en del av ett tryggt och stöttande team. Nu söker vi fler fantastiska hemstädare till vårt team i Partille och närliggande kommuner - Landvetter, bollebygd, Hällingsjö.
Vem är du?
Du tycker om att hjälpa andra och känner stolthet i att göra ett riktigt bra jobb. Att arbeta självständigt passar dig perfekt - du tar ansvar, är noggrann och har ett öga för detaljer. Samtidigt är du serviceinriktad, positiv och gillar att möta människor.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från ett serviceyrke
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 8-17
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Har du tidigare arbetat som hemstädare eller hushållerska är det ett stort plus!
Om rollen
Som hemstädare hos oss hjälper du våra kunder att skapa ett trivsamt och välkomnande hem. Du arbetar självständigt och ansvarar för att varje uppdrag håller hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Tvätt, strykning och vikning
Bäddning och byte av lakan
Och att alltid ge det där lilla extra
Vad får du hos oss?
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare - och våra medarbetare är vårt hjärta. Därför erbjuder vi:
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning på 75-90 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Försäkringar (ansvars-, sjuk- och pensionsförsäkring)
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning och möjlighet att utvecklas
Gratis mobilabonnemang
Ett härligt team med kollegor från hela världen
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt och trädgårdsarbete. Tillsammans gör vi livet enklare - både för våra kunder och för varandra.
Redo att bli en del av vårt team?
Efter din ansökan kontaktar vår HR-avdelning dig för nästa steg i rekryteringsprocessen. Vi genomför bakgrundskontroller, och för tjänsten behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Vill du vara med och förbättra människors livskvalitet? Då ser vi fram emot din ansökan!
Välkommen till Hemfrid Do you want to make a real difference every day?
At Hemfrid, you get more than just a job. You get the opportunity to make everyday life easier for others, spread positivity, and be part of a supportive and secure team. We are now looking for new amazing home cleaners to join our team in Partille and nearby municipalities -Landvetter, bollebygd, Hällingsjö.
Who are you?
You enjoy helping others and take pride in doing a truly great job. Working independently suits you well - you take responsibility, are detail-oriented, and have a strong sense of quality. At the same time, you are service-minded, positive, and enjoy meeting new people.
We believe you:
Have experience from a service profession
Speak and understand basic Swedish or English
Are available to work weekdays between 8 am-5 pm
Have a valid driver's license (Category B) and access to your own car
Previous experience as a home cleaner or housekeeper is a strong advantage.
About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you help create clean, welcoming, and comfortable homes for our customers. You work independently and are responsible for delivering high-quality service in every assignment.
Your tasks may include:
Vacuuming and dusting
Mopping and cleaning surfaces
Laundry, ironing, and folding
Changing bed linens and making beds
Always adding that little extra touch
What we offer
Our goal is clear - we want to be the best employer in the industry. Our employees are the heart of our company, and we are committed to providing great working conditions.
We offer:
Fixed monthly salary
Permanent employment (75-90% position)
Collective agreement and secure employment terms
Insurance coverage (liability, health, and pension insurance)
Wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Free mobile phone subscription
A wonderful team with colleagues from all over the world
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We help our customers with cleaning, laundry, ironing, moving services, gardening, and much more. By working as a team and making our services easily accessible, we improve our customers' quality of life.
Ready to join our team?
After submitting your application, our HR department will contact you regarding the recruitment process. As part of our hiring process, we conduct background checks. To qualify for this position, you need a Swedish personal identity number or coordination number.
Do you want to help improve people's quality of life? We look forward to your application!
