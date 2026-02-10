Hemstädare / Home cleaner - Kungsbacka(Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa)

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Kungsbacka
2026-02-10


Hemstädare till Hemfrid - Kungsbacka med omnejd (Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa).
Gillar du ordning och reda, möten med människor och att ge bra service? Tycker du att ett välstädat hem gör stor skillnad i vardagen? Då kan det här vara jobbet för dig.
Hemfrid söker nu hemstädare till Kungsbacka och närliggande kommuner. Hos oss arbetar du nära våra kunder och hjälper dem till en enklare och tryggare vardag - med kvalitet, service och ett vänligt bemötande.
Om rollen
Som hemstädare hos Hemfrid ansvarar du för städning i våra kunders hem. Du arbetar självständigt, planerar ditt arbete och ser till att kunden alltid känner sig nöjd och väl bemött. Det handlar inte bara om städning - utan om service med omtanke.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat:

Dammsugning och dammtorkning

Moppning och rengöring av ytor

Tvätt, strykning och vikning av kläder

Byta lakan och bädda

Ge det där lilla extra som gör att kunden märker skillnad

Profil
Vi söker dig som:

Har god servicekänsla och tycker om att hjälpa andra

Är noggrann, punktlig och ansvarstagande

Trivs med att arbeta självständigt

Har erfarenhet från serviceyrke (hemstädning är meriterande, men inget krav)

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00-17.00

Har B-körkort och tillgång till egen bil

Anställning
Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 75-90 %

Fast månadslön

Kollektivavtal

Vi erbjuder
Introduktion och utbildning inom hemstädning - vi lär dig hur vi jobbar

Trygga anställningsvillkor

Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Möjlighet att utvecklas inom Hemfrid

Ett team med kollegor från hela världen och god stämning

Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper människor i deras vardag genom städning, tvätt, flytt och trädgårdsarbete - alltid med fokus på kvalitet och service.
Rekryteringsprocess
Efter inskickad ansökan kontaktar HR dig. Bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen. För tjänsten krävs svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Home Cleaner at Hemfrid - Kungsbacka and Surrounding Areas (Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa).
Do you enjoy order, meeting people, and providing great service? Do you believe a clean home can make a big difference in someone's day? Then this could be the job for you.
Hemfrid is now looking for home cleaners in Kungsbacka and nearby areas. With us, you work closely with customers and help make their everyday life easier and more comfortable - with quality, service, and a friendly approach.
About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers' homes. You work independently, plan your tasks, and make sure each customer feels satisfied and well taken care of. It's not just cleaning - it's service with care.
Tasks
Your work may include:

Vacuuming and dusting

Mopping and cleaning surfaces

Laundry, ironing, and folding clothes

Making beds and changing sheets

Adding that little extra touch that makes a big difference

About you
We are looking for someone who:

Has a strong sense of service and enjoys helping others

Is precise, responsible, and punctual

Can work independently

Has experience in a service role (home cleaning experience is a plus but not required)

Speaks and understands basic Swedish or English

Can work weekdays between 08:00-17:00

Has a valid driver's license (B) and access to a car

Employment
Permanent position

75-90 % employment

Fixed monthly salary

Collective agreement

We offer
Introduction and training in home cleaning - we'll show you how we work

Secure employment conditions

Liability, health, and pension insurance

Wellness allowance

Free mobile subscription

Opportunities to grow within Hemfrid

A team with colleagues from all over the world and a friendly work environment

About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of household services. We help people with cleaning, laundry, moving, and gardening - always focusing on quality and excellent service.
Recruitment process
After submitting your application, our HR team will contact you. Background checks are part of the recruitment process. A Swedish personal identity number or coordination number is required.
We look forward to receiving your application - we can't wait to meet you!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemfrid i Sverige AB: