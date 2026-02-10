Hemstädare / Home cleaner - Kungsbacka(Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa)
2026-02-10
Hemstädare till Hemfrid - Kungsbacka med omnejd (Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa).
Gillar du ordning och reda, möten med människor och att ge bra service? Tycker du att ett välstädat hem gör stor skillnad i vardagen? Då kan det här vara jobbet för dig.
Hemfrid söker nu hemstädare till Kungsbacka och närliggande kommuner. Hos oss arbetar du nära våra kunder och hjälper dem till en enklare och tryggare vardag - med kvalitet, service och ett vänligt bemötande.
Om rollen
Som hemstädare hos Hemfrid ansvarar du för städning i våra kunders hem. Du arbetar självständigt, planerar ditt arbete och ser till att kunden alltid känner sig nöjd och väl bemött. Det handlar inte bara om städning - utan om service med omtanke.
I arbetet ingår bland annat:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Tvätt, strykning och vikning av kläder
Byta lakan och bädda
Ge det där lilla extra som gör att kunden märker skillnad
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och tycker om att hjälpa andra
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Trivs med att arbeta självständigt
Har erfarenhet från serviceyrke (hemstädning är meriterande, men inget krav)
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00-17.00
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Anställning
Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-90 %
Fast månadslön
Kollektivavtal
Vi erbjuder
Introduktion och utbildning inom hemstädning - vi lär dig hur vi jobbar
Trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Möjlighet att utvecklas inom Hemfrid
Ett team med kollegor från hela världen och god stämning
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper människor i deras vardag genom städning, tvätt, flytt och trädgårdsarbete - alltid med fokus på kvalitet och service.
Rekryteringsprocess
Efter inskickad ansökan kontaktar HR dig. Bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen. För tjänsten krävs svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Home Cleaner at Hemfrid - Kungsbacka and Surrounding Areas (Onsala, Fjärås, Frillesås, Åsa).
Do you enjoy order, meeting people, and providing great service? Do you believe a clean home can make a big difference in someone's day? Then this could be the job for you.
Hemfrid is now looking for home cleaners in Kungsbacka and nearby areas. With us, you work closely with customers and help make their everyday life easier and more comfortable - with quality, service, and a friendly approach.
About the role
As a home cleaner at Hemfrid, you are responsible for cleaning our customers' homes. You work independently, plan your tasks, and make sure each customer feels satisfied and well taken care of. It's not just cleaning - it's service with care.
Tasks
Your work may include:
Vacuuming and dusting
Mopping and cleaning surfaces
Laundry, ironing, and folding clothes
Making beds and changing sheets
Adding that little extra touch that makes a big difference
About you
We are looking for someone who:
Has a strong sense of service and enjoys helping others
Is precise, responsible, and punctual
Can work independently
Has experience in a service role (home cleaning experience is a plus but not required)
Speaks and understands basic Swedish or English
Can work weekdays between 08:00-17:00
Has a valid driver's license (B) and access to a car
Employment
Permanent position
75-90 % employment
Fixed monthly salary
Collective agreement
We offer
Introduction and training in home cleaning - we'll show you how we work
Secure employment conditions
Liability, health, and pension insurance
Wellness allowance
Free mobile subscription
Opportunities to grow within Hemfrid
A team with colleagues from all over the world and a friendly work environment
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of household services. We help people with cleaning, laundry, moving, and gardening - always focusing on quality and excellent service.
Recruitment process
After submitting your application, our HR team will contact you. Background checks are part of the recruitment process. A Swedish personal identity number or coordination number is required.
We look forward to receiving your application - we can't wait to meet you!
