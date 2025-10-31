Hemstäd-jobba extra hos oss ett litet företag med stort hjärta!
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Neighbor Partners AB i Göteborg
Vi söker extra personal vid behov till vårt familjära och lilla företag.
Vi kan endast erbjuda timanställning vid behov.
Det här arbetet passar dig som vill ha en extra inkomst, då det inte handlar om ett stort antal timmar totalt.
När arbete finns tillgängligt är passen vanligtvis mellan 1,5 och 4 timmar, men oftast rör det sig om 1,5-2,5 timmars pass.
Vi söker dig som är flexibel, eftersom vi ibland får besked om arbete med kort varsel - ibland dagen innan.
Du behöver kunna hoppa in vid behov och även arbeta vissa helger.
Det är önskvärt att du talar svenska eller engelska.
Det är meriterande om du är:
Positiv och har glimten i ögat
Snabblärd
Flexibel (ett måste)
Fördelar med att arbeta hos oss:
Trevlig och trygg arbetsmiljö
Självklart OB-tillägg under helger
Bra förbindelser med kollektivtrafik
Det går bra att ansöka och kommunicera på svenska eller engelska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: Partners.cv@hotmail.com
(org.nr 559026-6887) Jobbnummer
9584192