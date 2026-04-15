Hemsjukvården söker Specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-04-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Arbetar du idag som sjuksköterska inom kommunal primärvård eller vill byta sjukhusmiljön mot en arbetsdag där du själv planerar och strukturerar ditt arbete och möter patienten i deras egen hemmiljö. Hos oss får du variation i ditt arbete och du får komma ut i friska luften mellan hembesöken.
Här får du ett meningsfullt och självständigt arbete - med ett förmånligt schema där du endast arbetar helg var fjärde eller var femte vecka.
Låter det som något för dig? Då kanske hemsjukvården är ditt nästa steg!
Nu förstärker vi våra team - vill du vara med?
Möt en av våra sektionschefer, Petra och läs mer om hemsjukvården https://www.instagram.com/p/DVgLpkSgiD_/
Hos oss får du:
Möjlighet att planera din egen arbetsdag
Ett självständigt och varierat arbete
Trygga anställningar med tjänstgöringsgrad efter dina önskemål
Ett schema med tjänstgöring var fjärde eller var femte helg.
En individuellt anpassad introduktion
Engagerade och närvarande chefer
Kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Interna utbildningar och kompetensutveckling
Möjlighet att delta i Malmö stads nätverk (t.ex. palliativ vård, diabetes, nutrition och sår)
Förmåner som friskvårdsbidrag, semesterväxling och förmånscykel
Du arbetar personcentrerat och möter patienter i deras vardag - det ger både djup och mening i arbetet.
Det här är vi
Hemsjukvården i Malmö stad är ett starkt team på drygt 200 sjuksköterskor med:
8 dagsektioner
1 kvällssektion
1 nattsektion
Resursteam
Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, modern och nära vård för Malmöborna.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss:
Ansvarar du för patientens omvårdnad och medicinska insatser
Bedömer, planerar och följer upp vårdinsatser självständigt
Handleder och delegerar till omvårdnadspersonal
Samarbetar nära med anhöriga, hemtjänst, rehab, primärvården och andra aktörer
Hos oss arbetar du alltid med patienten i centrum.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet.
Har god svenska i tal och skrift.
Behöver ha en god digital kompetens
Är bekväm med att cykla
Har körkort.
Extra plus om du har:
Specialistutbildning inom till exempel vård av äldre, medicinsk vård, psykiatri och distrikt.
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Vana av samverkan mellan olika aktörer
Erfarenhet av vårt journalsystem Procapita
Vem är du?
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och trivs med att vara en nyckelperson för patienten och gillar att koordinera mellan olika aktörer. Du gillar att samarbeta - men trivs också med att arbeta självständigt. Du kommunicerar tydligt och tar ansvar. Framförallt: Du ser möjligheter och vill bidra till utveckling.
Praktisk information
Antal sjuksköterskor vi söker: 9
Anställning: Tillsvidare, heltid
Arbetstider:
Dag: 07.00-15.30 med helgtjänstgöring var fjärde eller var femte helg.
Kväll: 14.30-23.00 med helgtjänstgöring varannan helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Dag: utgår från någon av våra sektioner i Malmö
Kväll: utgår från Storgatan 20
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Malmö stad som arbetsgivare
Hos oss är mångfald en styrka. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter - tillsammans skapar vi en bättre stad.
Läs mer: https://malmo.se/jobb
Viktig information
Inför anställning behöver du visa utdrag ur belastningsregistret. Beställ gärna detta i samband med din ansökan. http://bit.ly/Information-om-utdrag Publiceringsdatum2026-04-15Övrig information
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: https://malmo.se/finsktforvaltningsomradeKontakt
Annamaria Palm
Kalkbrottet sektion
Sektionschef
0702-999937
mailto:annamaria.palm@malmo.se
Ruth Åström
Bulltofta 1 sektion
Sektionschef
0708-557989
mailto:ruth.astrom@malmo.se
Diana Ivan
Kväll sektionen
Sektionschef
mailto:diana.ivan@malmo.se
040-349068
Petra Kryhl
Kungsparken
Sektionschef
0723-802941
Vesna Deronic
Arenan
Sektionschef
0733-665503
Facklig representant
Jacqueline Mkada
Vårdförbundet
076-8553534jacqueline.mkada@malmo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rekryteringsservice HVOF hvof.rekrytering@malmo.se Jobbnummer
9855262