Hemsjukvården söker Specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor!

2026-03-24


Ref: 20260647

Hemsjukvården söker erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor!
Vill du arbeta i en verksamhet där du får frihet, ansvar och möjlighet att påverka din arbetsdag? Vi söker nu både legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till hemsjukvården.

Vi välkomnar dig som är sjuksköterska, distriktsköterska eller har specialistutbildning inom exempelvis vård av äldre eller medicinsk omvårdnad. Hos oss får du en arbetsgivare som satsar på din utveckling och erbjuder en arbetsplats med fokus på framtidens vård.

Nu förstärker vi vårt team - vill du vara med?

Möt en av våra sektionschefer, Petra och läs mer om hemsjukvården Här

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska- och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära med anhöriga och teamet kring patienten.

Du samverkar regelbundet med primärvård utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst ett års arbetslivserfarenhet. Utöver det har du:

• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
• B-körkort
• God cykelvana.

Det är meriterande om du har:

• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser och/eller demenssjukdomar
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Specialistutbildning inom relevant område; vård av äldre, medicinsk omvårdnad, vidareutbildad inom psykiatri eller distriktsköterska
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita

Som person kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du planerar, organiserar men ser möjligheterna i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar bra med andra människor. Du leder och skapar engagemang och delaktighet.

Vi erbjuder dig detta
• Individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina behov.

• Möjlighet till att utveckla verksamheten genom ansvarsområden och förbättringsarbete.

- Möjlighet att ingå i olika nätverk, som exempelvis palliativt nätverk, diabetesnätverk, nutritionsnätverk och sårnätverk.

• Kontinuerliga interna utbildningar inom staden.

- Möjlighet till att självständigt planera din arbetsdag.

• Ett omväxlande arbete i patientens hemmiljö.

• Nära och engagerat ledarskap.

• Malmö stad erbjuder semesterväxling, friskvårdsbidrag och förmånscykel.

Det här är vi
Vi är måna om dig! Därför har vi trygga anställningar med tjänstgöringsgrader utifrån dina önskemål. Arbetet är förlagt dagtid, kvällstid eller nattetid med helgtjänstgöring. Hemsjukvården i Malmö stad är en sammansvetsad enhet som består av åtta dagsektioner, en kvällsektion samt en nattsektion. och ett resursteam.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Vi ser fram emot din ansökan!

Information om tjänsten
Just nu söker vi sjuksköterskor till dag och kväll sektionen. Inom dag sektionen utgår du från några av våra åtta sektioner inom Malmö stad och kväll sektionen utgår från Storgatan 20. Arbetstiderna är förlagd dagtid 07.00-15.30, kvällstid 14.30-23.00

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 10
Tillträde: Enligt överenskommelse

Urval och intervjuer sker löpande under annonstid - vänta därför inte med din ansökan!

Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett

När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.

Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten och kuvertet ska lämnas oöppnat till rekryterande chef. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag

Övrig information
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.

Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!

Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)

Kontakt
Annamaria Palm

Kalkbrottet sektion

Sektionschef

0702-999937

annamaria.palm@malmo.se

Ruth Åström

Bulltofta 1 sektion

Sektionschef

0708-557989

ruth.astrom@malmo.se

Diana Ivan

Kväll sektionen

Sektionschef

diana.ivan@malmo.se

040-349068

Petra Kryhl

Kungsparken

Sektionschef

0723-802941

Vesna Deronic

Arenan

Sektionschef

0733-665503

Facklig representant

Jacqueline Mkada

Vårdförbundet

076-8553534

jacqueline.mkada@malmo.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-12
