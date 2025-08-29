Hemsjukvården söker enhetschef för sjuksköterskor
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Hemsjukvården i Säffle kommun är en avdelning inom socialnämndens område med två enheter, en med sjuksköterskor och en med arbetsterapeuter/fysioterapeuter.
Hemsjukvården samarbetar nära vård och omsorg samt funktionsstöd. Ledningen för Hemsjukvården består av en avdelningschef och två enhetschefer. En Enhetschef för sjuksköterskor och en Enhetschef för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med 30-talet medarbetare, chefskollegor inom samtliga verksamheter, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)/ Verksamhetschef, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) tar du ansvar för att driva och utveckla en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen. Du är med och driver omställningen till God och Nära vård vidare.
I uppdraget har du det operativa ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, resultat och arbetsmiljö.
Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans med dem och förvaltningens övriga chefer driva ständiga förbättrings- och kvalitetsarbeten.
Vidare ser vi att du är aktiv och närvarande som ledare med förmåga att hantera såväl verksamhetsfrågor som medarbetare på ett professionellt sätt. Din förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut kommer att uppskattas. Vi förväntar oss att ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett prestigelöst samarbete. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig.
Uppdraget ställer krav på ett tydligt och modigt ledarskap med god förmåga att kommunicera samt en vilja att lyssna och förankra. I rollen som extern företrädare är du stabil och trygg i att stå upp för organisationen och de frågor som du ansvarar för och har en förmåga att stå upp för organisationen och de frågor du ansvarar för. Du behöver kunna organisera/prioritera många olika pågående processer, hantera ett högt informationsflöde samt trivas med att ha många kontaktytor. Du kommer att ha nära samverkan med enhetschefen för kommun rehab och ni vikarierar vid frånvaro för varandra.Kvalifikationer
För detta spännande och utmanande uppdrag söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har tidigare dokumenterad chefserfarenhet. Du har god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god datavana samt god kunskap i svenska språket.
