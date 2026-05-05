Hemsjukvården söker en sjuksköterska till gruppbostäder: LSS och psykiatri
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse av att arbeta med personer med utvecklingsstörning och psykisk funktionsnedsättning. Som sjuksköterska på hemsjukvårdsenheten inom området har du den högsta medicinska kompetensen i verksamheten och ansvarar för hälso- och sjukvård.
Du kommer att arbeta med ett bra gäng sjuksköterskor som har för vana att stötta och hjälpa varandra. Vi söker dig som vill vara med och bidra i det arbetet. Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att använda dina tidigare erfarenheter. Inom avdelningen finns särskilda boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning, de med flera diagnoser, personer med psykisk funktionsnedsättning samt daglig verksamhet. Ditt arbetet utgår från brukarnas behov som står i centrum utifrån den hälso-och sjukvård de behöver. Du ger stöd och handledning till omsorgspersonalen i de olika verksamheterna. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för bedömningar, planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Du har ett nära samarbete med undersköterskor, rehabteam samt läkare från hälsocentralen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom distriktssjukvård alternativt psykiatri. Har du erfarenhet av arbete med målgruppen är det meriterande. Vi ser att du har ett gott bemötande, är flexibel och har en väl utvecklad planerings- och samarbetsförmåga då arbetet innebär många kontakter med andra aktörer. Arbetet ställer höga krav på att kunna planera och prioritera sin egen dag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens.
För tjänsten krävs B-körkort.
Mer om tjänsten
Anställningen är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar heltid, arbetstiden är i huvudsak dagtid och viss helgtjänstgöring förekommer. Vi arbetar enligt hel/del-modellen vilket innebär anställning på heltid med möjlighet att arbeta mindre.
Tillgång till tjänstebil.
Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden gått ut.
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret. Blanketten: arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning- https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-24.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Hemsjukvården
Sara Andersson Sara.Andersson4@pitea.se 0911-697931
9893405