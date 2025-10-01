Hemsjukvården söker distriktssköterskor & specialistsjuksköterskor!
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-10-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252292
Är du legitimerad distriktssköterska eller har en specialistutbildning inom vård av äldre, medicinsk omvårdnad eller psykiatri - och söker en arbetsplats där du får större frihet att påverka din arbetsdag?
Hos oss erbjuds du ett självständigt och omväxlande arbete där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi söker dig som vill arbeta i en miljö där du får ta ansvar, vara med och forma ditt dagliga arbete och bidra till vår gemensamma utveckling.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska eller specialistsjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska- och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära med anhöriga och teamet kring patienten.
Du samverkar regelbundet med primärvård utifrån ett patientfokus. Du kommer även att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där region, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller specialistsjuksköterska inom vård av äldre, medicinsk omvårdnad eller psykiatri, utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
• B-körkort
• God cykelvana.
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser och/eller demenssjukdomar
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
Vi erbjuder dig detta
• Individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina behov.
• Möjlighet till att utveckla verksamheten genom ansvarsområden och förbättringsarbete.
- Möjlighet att ingå i olika nätverk, som exempelvis palliativt nätverk, diabetesnätverk, nutritionsnätverk och sårnätverk.
• Kontinuerliga interna utbildningar inom staden.
- Möjlighet till att självständigt planera din arbetsdag.
• Ett omväxlande arbete i patientens hemmiljö.
• Nära och engagerat ledarskap.
• Malmö stad erbjuder semesterväxling, friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Det här är vi
Vi är måna om dig! Därför har vi trygga anställningar med tjänstgöringsgrader utifrån dina önskemål. Arbetet är förlagt dagtid, kvällstid eller nattetid med helgtjänstgöring. Hemsjukvården i Malmö stad är en sammansvetsad enhet som består av åtta dagsektioner, en kvällsektion samt en nattsektion. och ett resursteam.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan!
Information om tjänsten
Just nu söker vi distriktssköterskor eller specialistsjuksköterskor. Inom dag sektionen utgår du från några av våra åtta sektioner inom Malmö stad och kväll sektionen utgår från Storgatan 20. Arbetstiderna är förlagd dagtid 07.00-15.30, kvällstid 14.30-23.00.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under annonstid - vänta därför inte med din ansökan!
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten och kuvertet ska lämnas oöppnat till rekryterande chef. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag Övrig information
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)Kontakt
Anna Herold
Folketspark sektion
Sektionschef
0734-203506Anna.herold@malmo.se
Annamaria Palm
Kalkbrottet sektion
Sektionschef
0702-999937annamaria.palm@malmo.se
Helena Möller
Katrinetorp 2
Sektionschef
0735-126476helena.moller@malmo.se
Isabella Falk
Bulltofta 2
Sektionschef
0768-987230Isabella.falk@mlamo.se
Ruth Åström
Bulltofta 1 sektion
Sektionschef
0708-557989ruth.astrom@malmo.se
Petra Kryhl
Kungsparken
Sektionschef
0723-802941Petra.kryhl@malmo.se
Diana Ivan
Hemsjukvården Kväll
Sektionschef
0703-400877Diana.ivan@malmo.se
Facklig representant
Jacqueline Mkada
Vårdförbundet
076-8553534jacqueline.mkada@malmo.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Malmö stad
Rekryteringsservice HVOF hvof.rekrytering@malmo.se Jobbnummer
9536242