Hemsjukvården i Ystads kommun söker timvikarierande Sjuksköterskor
2025-12-12
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Framtidens sjuksköterskor finns hos oss vill du bli en av oss?
Hos oss i Ystads kommun arbetar du med hemsjukvård både i ordinärt och särskilt boende. Som timvikarie får du en flexibel vardag där enheternas behov styr din placering. Det innebär att du kan få uppleva både stadens puls och landsbygdens lugn.
På våra större boenden arbetar du tillsammans med andra sjuksköterskor, medan du på de mindre enheterna ibland arbetar mer självständigt alltid med stöd från kollegor och chefer när du behöver det.
Som sjuksköterska hos oss har du ett omväxlande och meningsfullt arbete. Du gör medicinska bedömningar, hanterar läkemedel och ger stöd och vägledning till omvårdnadspersonal. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som behöver vård och bidrar till att skapa trygghet för både patienter och anhöriga. Ett arbete som kräver beslutsamhet, helhetssyn och ett varmt hjärta.
Vi vet att alla har olika erfarenheter med sig därför anpassar vi introduktionen efter dina behov. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och vara en del av framtidens hemsjukvård i Ystads kommun.Kvalifikationer
Vi arbetar alltid utifrån en helhetssyn på patienten där din kompetens, ditt engagemang och din förmåga att se hela människan är avgörande.
Du är legitimerad sjuksköterska.
Har du dessutom specialist- eller påbyggnadsutbildning som distriktssköterska är det meriterande men inget krav.
All erfarenhet från vård och omsorg är värdefull, liksom annan arbetslivserfarenhet som bidrar till din mognad och förmåga att möta människor i olika livssituationer.
Du har god datorvana och erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift, och har B-körkort, eftersom tjänsten innebär resor inom kommunen.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga för hos oss är det människor som gör skillnaden, varje dag.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig bifoga din legitimation från Socialstyrelsen.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
