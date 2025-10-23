Hemsjukvården i Ystads kommun söker Arbetsterapeut
Ystad kommun / Sjukgymnastjobb / Ystad Visa alla sjukgymnastjobb i Ystad
2025-10-23
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som Arbetsterapeut arbetar du gentemot Ystads invånare inom den kommunala primärvården. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter med fokus på invånarens behov och bästa möjliga kvalitet i vardagen.
Du kommer att ingå i vårt tvärprofessionella teamet och arbetar patientcentrerat. En stor del av arbetet innebär att göra individuella funktions- och aktivitetsbedömningar, utforma och genomföra rehabiliteringsinsatser tillsammans med patient och personal samt förskriva medicintekniska hjälpmedel.
I arbetet ingår även handledning och instruktion till patienter, anhöriga och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har god kännedom om regional och kommunal hälso- och sjukvård.
Erfarenhet inom yrket är ett krav. Besitter du dessutom erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete så är detta meriterande- liksom god kännedom om framtidsperspektiv och utveckling inom vård och omsorgsområdet.
Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar. Arbetet kräver lyhördhet och en god samarbetsförmåga.
Du ska ha god datorvana och erfarenhet av att dokumentera journalsystem. Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du en engagerad och omtänksam Arbetsterapeut som söker nya utmaningar och som vill bidra till våra patienters bästa vård och omsorg? Skicka in din ansökan redan idag! - Urval- och intervjuer sker löpande!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Rehabenheten
Daniel Bosak Daniel.Bosak@ystad.se 070-1476813 Jobbnummer
9570153