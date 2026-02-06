Hemrex sommar söker personal i Kivik/Brösarp i sommar
2026-02-06
Hemrex söker personal
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Vi på Hemrex tycker att det skulle vara roligt om just du ville bli en av våra många duktiga medarbetare .
Nu söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterat. Du tycker om att städa och ge våra kunder absolut bästa service. Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.Uppdraget innebär att du kommer att jobba med städuppdrag , hemstädning och företagstäd.
Välkommen med din ansökan, vi har löpande intervjuer så tveka inte skicka in redan idag. Vi ses!
Vi söker dig som:
• Gärna har erfarenhet, dock inget krav
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
• Har B-körkort och egen bil
• Behärskar Svenska eller Engelska
• Jobbar hel
Hemrex erbjuder
En arbetsplats där medarbetaren är prioriterad och har marknadens bästa avtal. Vi ser till att du som jobbar hos oss får en bra introduktion och utbildning innan du ska ut och möta kund. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får möta en stor variation av människor, både i kunder och kollegor. För Hemrex är det viktigt att man som medarbetare trivs, känner sig trygg och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag, vi ser till att du har bra utrustning och kläder som är anpassade efter det du ska göra. När du kör i jobbet med egen bil har du körersättning.
Hemrex erbjuder timanställning med möjlighet till fast anställning.
Vi vill att du som jobbar hos oss på Hemrex känner en stolthet i det du gör och alltid känner dig som en Hemrexare!
Välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande på vårt kontor i Ystad. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb.
Hemrex AB (org.nr 556840-1292)
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9726623