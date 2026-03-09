Hemrex söker sommarvikarie till Tvätteriet i Ystad
2026-03-09
Hemrex söker en ny medarbetare till Tvätteriet i Ystad under sommar 2026
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Till denna tjänst söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och med ett lösningsorienterat sinne med driv att ständigt arbeta för att uppfylla kundernas förväntningar på kvalitét och service. Förmågan att hålla många bollar i luften är en av flera framgångsfaktorer. Likväl som kunden är viktig för oss på Hemrex så är det även en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.
Rollen innebär att leda det dagliga arbetet i tvätteriet och tillsammans med kollegor ansvara för den löpande driften när det gäller den operativa tvätteriverksamheten med tillhörande butik.
I dina arbetsuppgifter ingår att hantera tvätt, kemtvätt, strykning, press och mangling.
Tillträde juni eller tidigare vid överenskommelse.
Vikariatet sträcker sig över 2-3 månader (vecka 25-35)
Är du service inriktad och gillar jobba med tvätt som ditt hantverk där dagen består av mycket kundkontakt är du välkommen att söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som:
• Gärna har erfarenhet, dock inget krav
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
Hemrex erbjuder
En arbetsplats där medarbetaren är prioriterad och har marknadens bästa avtal. Vi ser till att du som jobbar hos oss får en bra introduktion och utbildning innan du ska ut och möta kund. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får möta en stor variation av människor, både i kunder och kollegor. För Hemrex är det viktigt att man som medarbetare trivs, känner sig trygg och tycker att det är kul att gå till jobbet.
Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag, vi ser till att du har bra utrustning och kläder som är anpassade efter det du ska göra.
I denna tjänst erbjuder Hemrex ett vikariat på 75%.
Vi vill att du som jobbar hos oss på Hemrex känner en stolthet i det du gör och alltid känner dig som en Hemrexare!
Välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
