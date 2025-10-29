Hemrex söker fler stjärnor för stugstädning i Gävleborg - vid behov
Vill du jobba fritt, aktivt och med ett tydligt resultat?
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag och en trivsammare vistelse.
Vi arbetar med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare hantverksuppdrag - och nu söker vi fler stjärnor till vårt team i Gävleborg!
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att städa och att ge våra kunder absolut bästa service. På Hemrex är det viktigt att både kunder och medarbetare känner sig sedda - vi vill att du ska trivas och känna dig uppskattad på jobbet
Uppdraget gäller stugstädning i och omkring Gävleborg och utförs vid behov, främst under helger. Det passar dig som har möjlighet att hoppa in med kort varsel och gillar ett flexibelt jobb där ingen dag är den andra lik.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som:
• Gärna har erfarenhet av städning - men det är inget krav
• Har rätt attityd och en vilja att göra ett bra jobb
• Är bekväm med att möta olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt och gillar att ta ansvar
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Förstår värdet av god service och gärna gör det lilla extra
• Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil
Hemrex erbjuder
Hos Hemrex är medarbetaren alltid i fokus. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med marknadens bästa villkor. Du får en ordentlig introduktion och utbildning innan du går ut på uppdrag, och vi ser till att du har allt du behöver för att lyckas i din roll.
Dina arbetsdagar är varierande och du möter olika typer av kunder - men alltid med samma mål: att leverera service i toppklass. För oss är det viktigt att du trivs, känner dig trygg och tycker att det är roligt att gå till jobbet.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fast tjänst
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Arbetskläder och utrustning anpassad efter uppdraget
Körersättning vid användning av egen bil
Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna stolthet i det du gör - och känna dig som en del av Hemrexfamiljen
Välkommen med din ansökan
