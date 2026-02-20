Hemrex söker en stjärna inom städ Kristianstad- vikarie
Hemrex AB / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-02-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemrex AB i Kristianstad
, Bromölla
, Hässleholm
, Hörby
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Hemrex söker en stjärna inom städ
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag. Vi växer och söker nu en nya kollega till vårat teamet. Vi söker dig som är intresserad av timanställning som kan leda till en tillsvidareanställning.Nu söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att städa och ger våra kunder absolut bästa service. Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.Uppdraget innebär att du kommer att jobba med städuppdrag hos privata kunder samt på företag i första hand i området omkring KristianstadVälkommen med din ansökan!
Vi söker dig som
• Gillar att vara social och hjälpsam
• Gärna tar egna initiativ
• Ser ansvar som en självklarhet
• Är lättlärd och flexibel
• Har B-körkort och egen bil
• ha flexibla arbetstider
• Språk Engelska , Svenska
Hemrex erbjuder
• Omväxlande arbetsuppgifter
• Utbildning
• Kollektivavtal
• Arbetskläder
• Friskvårdsbidrag
• Körersättning vid körning i egen bil Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9753406