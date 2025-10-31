Hemrex Lund söker dig som är noggrann, ansvarstagande trädgårdsarbetare.
2025-10-31
Trädgårdsservice i Lund
Känslan av att vara efterlängtad när man kommer till sitt arbete och vetskapen om att man gjort något riktigt bra när man går hem, är oslagbar.
Det är utifrån den värdegrunden vi på Hemrex, ett av de ledande företagen i branschen, bygger vår verksamhet. Vi gör skillnad i, och förenklar människors vardag genom att hjälpa till med hushållsnära tjänster såsom städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete, seniorservice m.m.
Och våra kunder gillar oss för att de vet att vi tar hand om vår personal och ger dem förmåner utöver gällande kollektivavtal.
Nu söker vi dig som är noggrann, ansvarstagande och självständig med kunskap och erfarenhet av trädgårdsskötsel för trädgårdssäsongen 2025.
Kvalifikationer
Inför växtsäsongen 2025 söker vi dig som brinner för trädgårdsarbete och har ett stort intresse av trädgårdsskötsel. Du kommer tillsammans med Platschefen att driva det dagliga arbetet och jobba upp en stabil kundkrets i Lunds affärsområde samtidigt som du är ute och jobbar med våra tjänster inom trädgårdsarbete.
Utbildning inom trädgårdsnäringen är meriterande. Kan du även visa på intresse för och kunskap om växter, beskärning och grönyteskötsel är det meriterande.
Har du behörigheter och certifikat som är användbara för arbetet, vill vi att du tydligt anger dessa i din ansökan. Särskilt meriterande är: motorsåg och röjsåg.
Du trivs med att arbeta utomhus samt både vill och kan hantera ett fysiskt krävande arbete.
Du är ansvarsfull och initiativrik, ser till helheten, kan planera och genomföra ett arbete självständigt såväl som i samarbete med andra.
Du är intresserad av arbetsområdet och bemöter medmänniskor och kunder på ett vänligt och serviceinriktat sätt.
• Vi ser att du har god erfarenhet inom trädgårdsarbete
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt, till vis del leda det dagliga arbetet och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
• Har B-körkort
• Svenska är ett krav
• Engelska
Hemrex erbjuder
• Omväxlande arbetsuppgifter
• Kollektivavtal
• Arbetskläder
• Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan Vi ser fram emot din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande på vårt kontor i Lund. Ersättning

Enligt Kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
