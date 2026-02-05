Hemmasnickare sökes - Arbeta tillsammans med erfaren snickare!
Wikan Personal AB / Snickarjobb / Växjö Visa alla snickarjobb i Växjö
2026-02-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Är du händig, van vid verktyg och tycker om att skapa med händerna? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu en praktiskt lagd medarbetare som vill arbeta sida vid sida med en erfaren snickare.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Arbete sker i par tillsammans med en erfaren snickare - perfekt för dig som vill utvecklas och lära dig mer.
Uppdraget är beläget ett par mil utanför Växjö.
Du får arbeta med varierande snickeriuppgifter och använda din verktygsvana i praktiken.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är händig och har erfarenhet av verktyg och enklare snickeriarbete.
Har körkort och tillgång till bil.
Är samarbetsvillig, noggrann och positiv.
Vi erbjuder dig
Ett lärorikt arbete där du får utveckla dina färdigheter tillsammans med en erfaren snickare.
Trevlig arbetsmiljö med varierande uppgifter.
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9726198