Hemmakväll Umeå söker en ny Butikssäljare deltid.
2025-10-01
Ända sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du skall kunna njuta både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis riktigt och roligt allvar.
Hos oss skall du alltid kunna njuta av det fräschaste och mest spännande godiset. Hitta de senaste inom snacks och dryck eller varför inte i kombination. Vi vill alltid vara först med det senaste och vår ambition är att alltid bjuda på upplevelser, alltid bjuda på överraskningar och alltid bjuda på oss själva.
Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i våra ca 70 butiker
Vi söker ny Butikssäljare till vår butik i Umeå
Tjänsten kommer att tillsättas under oktober månad och avser deltid, ca 10 timmar varannan helg. Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som butikssäljare innebär att du aktivt arbetar med försäljning inom våra produktgrupper Lösgodis, Konfektyr samt Leksaker, vara målmedveten, nyfiken och engagerad i butikens verksamhet. Tjänsten innefattar kassaarbete, varumottagning samt uppackning av varor. Du kommer även vara delaktig vid kundaktiviteter, exponering, kampanjskyltning och varupåfyllnad. Din uppgift är att underställd butikschefen och med övriga medarbetare deltaga i utvecklingen av verksamheten.
Om dig
Söker du en spännande möjlighet inom detaljhandeln? Vi välkomnar kandidater med varierande erfarenheter och bakgrunder! Om du har ett genuint intresse för våra produktområden och brinner för att leverera enastående kundservice, är detta rätt plats för dig. Tidigare erfarenhet inom försäljning inom våra produktområden är en fördel, men det är inget krav.
Oavsett om du har erfarenhet inom kassahantering eller tidigare arbetat inom hotell- och restaurangbranschen, är du välkommen att ansöka.
Vi letar efter engagerade individer som är redo att växa och utvecklas tillsammans med oss. Kom och vara en del av vårt team där du kan göra skillnad och uppleva en spännande karriär inom detaljhandeln!
Personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för våra kunder är några av de egenskaper som vi värdesätter högt.
Hemmakväll värdesätter mångfald både vad det gäller etnicitet, ålder, kön och kulturell bakgrund. Hemmakväll lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. Du måste fyllt 18 år på grund av tobaksförsäljning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten kontakta patrik.gotthardsson@hemmakvall.se
OBS! Inga ansökningar till denna mailadress.
Urval sker löpande.
Sista ansökningsdag är 2025-10-31.
Välkommen med din ansökan!
HEMMAKVÄLL Ersättning
Tjänsten är en tillsvidareanställning enligt Handels kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
