Hemmakväll söker en ny Butikssäljare till Helgjobb
2025-09-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
, Västervik
, Kalmar
, Norrköping
, Tyresö
Ända sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du skall kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hos oss skall du alltid kunna njuta av det fräschaste och mest spännande godiset. Hitta det senaste inom snacks och dryck eller varför inte i kombination? Vi vill alltid vara först med det senaste och vår ambition är att alltid bjuda på upplevelser, alltid bjuda på överraskningar och alltid bjuda på oss själva.
Hemmakväll är Sveriges största nöjeskedja, med ca 60 butiker utspridda över hela landet, och närmare 600 medarbetare.
Vi söker ny Butikssäljare till vår butik i Visby
Tjänsten är på 5h i veckan och kommer att tillsättas under oktober månad.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som butikssäljare innebär att du aktivt arbetar med försäljning inom våra produktgrupper Lösgodis, Konfektyr samt Leksaker, vara målmedveten, nyfiken och engagerad i butikens verksamhet. Tjänsten innefattar kassaarbete, varumottagning samt uppackning av varor. Du kommer även vara delaktig vid kundaktiviteter, exponering, kampanjskyltning och varupåfyllnad. Din uppgift är att underställd butikschefen och med övriga medarbetare deltaga i utvecklingen av verksamheten.
Om dig
Vi söker dig, som har erfarenhet sälj- och butiksarbete inom detaljhandeln. Du har ett intresse av våra produktområden och uppskattar att ge god kundservice. Har du tidigare arbetat med försäljning inom något av våra produktområden är detta mycket meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kassahantering.
Personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för våra kunder är några av de egenskaper som vi värdesätter högt.
Du måste fyllt 18 år på grund av tobaksförsäljning.
Har du frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef, Matilda Persson via mail: bc.visby@hemmakvall.se
OBS! Inga ansökningar till denna mailadress.
Sista ansökningsdag är: 2025-09-14
Välkommen med din ansökan!
