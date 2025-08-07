Hemmakväll söker en ny Butikschef i Sundsvall
2025-08-07
Ända sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du skall kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hos oss skall du alltid kunna njuta av det fräschaste och mest spännande godiset. Hitta det senaste inom snacks och dryck eller varför inte i kombination? Vi vill alltid vara först med det senaste och vår ambition är att alltid bjuda på upplevelser, alltid bjuda på överraskningar och alltid bjuda på oss själva.
Hemmakväll är Sveriges största nöjeskedja, med ca 60 butiker utspridda över hela landet, och närmare 600 medarbetare.
Vi söker ny Butikschef till vår butik i Sundsvall.
Tjänsten kommer att tillsättas under september månad.
Är du redo att driva en butik med Sveriges bästa godis, konfektyr, snacks och dryck? Drivs du av god kundservice till kunder och att leda din personal att driva en butik i världsklass?
Då ska du ta steget och ansöka en spännande och utmanande roll som butikschef hos oss på Hemmakväll. Hos oss har du en fantastisk möjlighet att ta ansvar för den dagliga driften av vår butik, jobba mot uppsatta mål och leda ditt team till ännu större framgångar.
Som vår nya butikschef kommer du att ha en avgörande roll i att maximera försäljningen, upprätthålla hög driftsnivå och säkerställa att vår personal alltid levererar en förstklassig kundservice. Du kommer att ansvara för att leda, motivera och utveckla vårt team av säljare och se till att de når våra gemensamma mål.
Hemmakväll söker en driven och resultatinriktad ledare med starka kunskaper inom ledarskap och personalansvar. Som person är du engagerad och har förmågan att hantera höga arbetsbelastningar med lätthet. Du är också strukturerad och en skicklig administratör som kan hålla koll på detaljerna samtidigt som du har öga för det stora perspektivet.
Hemmakväll värdesätter mångfald och söker en person med en bred kulturell bakgrund och olika erfarenheter. Om du har tidigare erfarenhet av ledarskap i butik är det en stor fördel. Men framför allt är det viktigt för oss att du är en positiv, ödmjuk och motiverande ledare som kan ta vårt team till nya höjder.
Din passion för kundrelationer och service kommer att vara en nyckelkomponent i ditt arbete som butikschef. Vi söker någon som brinner för att hjälpa kunderna och som alltid sätter deras behov och önskemål i första hand. Din erfarenhet av servicehandeln och butiksarbete kommer att vara en viktig tillgång för oss.
Vi ser fram emot din ansökan.
Har du frågor om tjänsten kontakta Rasmus Nihlén, 070-921 12 95, rasmus.nihlen@hemmakvall.se
. OBS! Inga ansökningar till denna mailadress.
Sista ansökningsdag är 2025-08-31.
Välkommen med din ansökan!
HEMMAKVÄLL Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemmakväll AB
(org.nr 556344-4933) Jobbnummer
9449094