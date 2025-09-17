Hemmakväll Skövde söker en ny Butikschef
2025-09-17
Ända sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du skall kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hos oss skall du alltid kunna njuta av det fräschaste och mest spännande godiset. Hitta det senaste inom snacks och dryck eller varför inte i kombination? Vi vill alltid vara först med det senaste och vår ambition är att alltid bjuda på upplevelser, alltid bjuda på överraskningar och alltid bjuda på oss själva.
Hemmakväll är Sveriges största nöjeskedja, med ca 60 butiker utspridda över hela landet, och närmare 600 medarbetare.
Vi söker ny Butikschef till vår butik i Skövde.
Tjänsten kommer att tillsättas under september-oktober månad.
Vill du ta steget upp till en spännande och utmanande roll som butikschef? Då har vi en fantastisk möjlighet för dig att ta ansvar för den dagliga driften av vår butik och leda vårt fantastiska team till ännu större framgångar.
Som vår nya butikschef kommer du att ha en avgörande roll i att maximera försäljningen, upprätthålla hög driftsnivå och säkerställa att vår personal alltid levererar en förstklassig kundservice. Du kommer att ansvara för att leda, motivera och utveckla vårt team av säljare och se till att de når våra gemensamma mål.
Hemmakväll söker en driven och resultatinriktad ledare med starka kunskaper inom ledarskap och personalansvar. Som person är du engagerad och har förmågan att hantera höga arbetsbelastningar med lätthet. Du är också strukturerad och en skicklig administratör som kan hålla koll på detaljerna samtidigt som du har öga för det stora perspektivet.
Hemmakväll värdesätter mångfald och söker en person med en bred kulturell bakgrund och olika erfarenheter. Om du har tidigare erfarenhet av ledarskap i butik är det en stor fördel. Men framför allt är det viktigt för oss att du är en positiv, ödmjuk och motiverande ledare som kan ta vårt team till nya höjder.
Så om du söker en utmanande och givande karriär inom detaljhandeln, tveka inte att ansöka till vår butikschefstjänst idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Din passion för kundrelationer och service kommer att vara en nyckelkomponent i ditt arbete som butikschef. Vi söker någon som brinner för att hjälpa kunderna och som alltid sätter deras behov och önskemål i första hand. Din erfarenhet av servicehandeln och butiksarbete kommer att vara en viktig tillgång för oss.
Har du frågor om tjänsten kontakta Adam Alsterhed, adam.alsterhed@hemmakvall.se
OBS! Inga ansökningar till denna mailadress.
Sista ansökningsdagen är 2025-09-30.
Välkommen med din ansökan!
Adam Alsterhed adam.alsterhed@hemmakvall.se
