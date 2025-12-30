Hemmakväll Piteå söker en ny Butikschef på Vikariat
2025-12-30
Sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du ska kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i våra ca 70 butiker. Vårt mål är att ha det bästa sortimentet med den högsta kvaliteten inom lösgodis, stycksaker, dryck, snacks, glass och leksaker. Tillsammans med våra leverantörer ger vi kunderna möjligheten att handla de senaste nyheterna först hos oss. Vår ambition är att alltid bjuda våra kunder på upplevelser, överraskningar - och oss själva.
Längtar du efter att förmedla glädje? Älskar du godis lika mycket som oss?
Välkommen att skicka in din ansökan!
Vi söker ny Butikschef till en av våra butiker!
Vill du ta klivet/steget upp till en spännande och utmanande roll som butikschef? Då har vi en fantastisk möjlighet för dig att ta ansvar för den dagliga driften av vår butik och leda vårt team till ännu större framgångar.
Som butikschef har du en avgörande roll i att maximera försäljningen, upprätthålla hög driftsnivå och säkerställa att vår personal alltid levererar förstklassig kundservice. Du ansvarar för att leda, motivera och utveckla teamet, genomföra kampanjer och aktiviteter enligt aktivitetsplan, samt följa upp resultat och nyckeltal. Du rapporterar till regionchef.
Arbetet innebär både dag- och kvällstid samt helgarbete, vilket kräver flexibilitet och förmåga att planera och prioritera utifrån butikens behov.
Om digVi söker dig som har erfarenhet av arbete inom detaljhandeln och goda kunskaper inom ledarskap och personalansvar. Du är drivande, resultatinriktad och engagerad, med förmåga att hantera högt tempo och växlande arbetsbelastning. Du är strukturerad, flexibel och har god administrativ förmåga.
Din passion för kundrelationer och service är en nyckelkomponent i ditt arbete. Du sätter alltid kunden i centrum och brinner för att skapa positiva upplevelser. Du tycker om att arbeta med människor, ta ansvar och utvecklas tillsammans med ditt team.
Meriterande är erfarenhet av servicehandel, butiksarbete och ledarskap - gärna som butikschef. Vi värdesätter personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för våra kunder.
Hemmakväll tror på mångfald och strävar efter en arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv berikar vårt arbete.
KontaktStämmer ovanstående in på dig och du vill bli en av oss - tveka då inte att söka och bifoga ditt CV med ett personligt brev redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmakväll AB
https://karriar.hemmakvall.se
Uddmansgatan 4 (visa karta
941 32 PITEÅ
Hemmakväll Jobbnummer
9666349