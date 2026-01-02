Hemmakväll Luleå söker en ny Butikssäljare
Hemmakväll AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-01-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemmakväll AB i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Sedan starten 1994 har vi på Hemmakväll gjort allt för att du ska kunna njuta av både de små och stora stunderna som hör till livets goda sida. På Hemmakväll tar vi godis på riktigt och roligt allvar.
Hemmakväll driver butiker över hela landet och har idag närmare 600 medarbetare i våra ca 70 butiker. Vårt mål är att ha det bästa sortimentet med den högsta kvaliteten inom lösgodis, stycksaker, dryck, snacks, glass och leksaker. Tillsammans med våra leverantörer ger vi kunderna möjligheten att handla de senaste nyheterna först hos oss. Vår ambition är att alltid bjuda våra kunder på upplevelser, överraskningar - och oss själva.
Längtar du efter att förmedla glädje? Älskar du godis lika mycket som oss?
Välkommen att skicka in din ansökan!
Vi söker ny Butikssäljare till en av våra butiker!Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Som butikssäljare hos Hemmakväll är du en viktig del av vårt team och vår kundupplevelse. Du arbetar aktivt med försäljning inom våra produktgrupper - lösgodis, konfektyr, dryck, snacks, glass etc. - och bidrar till att skapa en inspirerande butiksmiljö.Arbetsuppgifter
Kassaarbete
Varumottagning
Uppackning av varor
Kampanjskyltning
Exponering och varupåfyllnad
Deltagande i kundaktiviteter
Medverkan i utvecklingen av butikens verksamhet tillsammans med kollegor och butikschef
Arbetet innebär både dag- och kvällstid samt helgarbete, vilket kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig till butikens behov och kundflöde.
Om digVi söker dig som har erfarenhet av sälj- och butiksarbete inom detaljhandeln. Du har ett intresse för våra produktområden och brinner för att ge god kundservice. Erfarenhet av kassahantering och försäljning är meriterande, men inget krav.
Du är målmedveten, nyfiken och engagerad - med en positiv inställning och god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och gillar att ta ansvar. Du måste ha fyllt 16 år på grund av tobaksförsäljning.
Hos oss på Hemmakväll värdesätter vi personliga egenskaper såsom hög servicekänsla, drivkraft och ett genuint intresse för våra kunder. Vi tror på mångfald och strävar efter en arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv berikar vårt arbete.
Välkommen med din ansökan!
HEMMAKVÄLL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986212-1771216". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmakväll AB
(org.nr 556344-4933), https://karriar.hemmakvall.se
Storgatan 50C (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Hemmakväll Jobbnummer
9667341