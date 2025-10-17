Hemmagroom och tävlingsgroom till Tärnö Säteri

Thread AB / Djuruppfödarjobb / Nyköping
2025-10-17


Visa alla djuruppfödarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thread AB i Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Södertälje, Salem eller i hela Sverige

Vill du vara med i vårt team på Tärnö Säteri?
Tärnö Säteri i Vrena, Nyköpings kommun, är hem för en av Sveriges största inomhusarenor för träning och tävling inom ridsport. Här satsar vi på kvalitet, hästvälfärd och hållbarhet - och nu söker vi två engagerade personer till vårt team!
Vi letar efter dig som vill arbeta som tävlingsgroom och/eller hemmagroom - beroende på din erfarenhet och ambition. Hos oss får du en central roll i ett professionellt stall med höga ambitioner och stark laganda.
Om rollerna:Här delar vi upp ansvaret för den dagliga driften i stallet. Planering, ledning av personal, hästvälfärd och rutiner. Du kommer att samarbeta nära erfaren medarbetare som har funnits i vårt team sedan flera år tillbaks. Där ni tillsammans bygger upp teamkänsla och delar ansvaret beroende på vad som ligger närmast ens egna intresse och kompetens. Boende finns att tillgå på gården.
Som tävlingsgroom och hemmagroom följer du med på nationella och internationella tävlingar, ansvarar för hästarnas skötsel, packning och förberedelser - både hemma och på tävling. Du kommer att gå nära vår stallchef för att lära dig våra rutiner kring stallet och vår hästhållning.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i stall på hög nivå

Är noggrann, ansvarstagande och trivs med både självständigt och lagarbete

Har god hästvana och förståelse för unghästars utbildning

Är strukturerad, positiv och kommunikativ

Har B-körkort (BE, C eller CE är meriterande)
Inte planerar att ta med egen häst


Vi erbjuder:

En dynamisk miljö i framkant inom svensk ridsport

Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten

Ett engagerat team och en vacker arbetsmiljö

Övrigt:
Start: Omgående
Placering: Tärnö Säteri ca 20 minuter utanför Nyköping
Ansökan: Ansök via Tillväxt Nyköping

Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thread AB (org.nr 556782-9766)

Arbetsplats
Tillväxt Nyköping

Jobbnummer
9563364

Prenumerera på jobb från Thread AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thread AB: