Hemhjälp fokus på städning och matlagning - Hemfrid Stockholm
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2025-11-13
Är du serviceinriktad, noggrann och vill arbeta självständigt?
Hemfrid söker dig som vill göra skillnad i människors vardag! Som premium medarbetare hos oss städar du våra kunders hem med hög kvalitet och skapar trivsel varje dag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrken.
Talar grundläggande svenska eller engelska.
Har känsla för detaljer och god ansvarskänsla.
Vi erbjuder bland annat:
Fast månadslön.
50-75 % tjänst med tillsvidareanställning.
Kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag.
Intern utbildning och goda utvecklingsmöjligheter.
Ett starkt team med kollegor från hela världen.
Tjänsten är i Stockholms län och du arbetar dagtid vardagar, ca 8-17.
Låter det som dig? Ansök idag och bli en del av Hemfrid-familjen!
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
Are you service-minded, detail-oriented, and enjoy working independently? Hemfrid is looking for individuals who want to make a difference in people's everyday lives! As a premium worker with us, you will clean our customers' homes to a high standard and create a pleasant environment every day.
We are looking for someone who:
Has experience in service professions.
Speaks basic Swedish or English.
Has an eye for detail and a strong sense of responsibility.
We offer:
A fixed monthly salary.
A permanent position of 50-75%.
Collective agreement, insurance, wellness allowance.
In-house training and great development opportunities.
A strong team of colleagues from all over the world.
The position is based in Stockholm County and you will work weekdays during daytime hours, approximately 8-17.
Sounds like you? Apply today and become part of the Hemfrid family!
Curious about where we're hiring? Discover all our locations here! Ersättning
