Hemfrid söker städspecialist i Falun - ingen tidigare erfarenhet krävs!
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-02-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Sandviken
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt jobb i Falun? Bli hemstädare hos Hemfrid
Tycker du om att skapa ordning och trivsel? Gillar du att arbeta självständigt och möta människor? Nu söker vi nya stjärnor till vårt team i Falun - och du behöver ingen tidigare erfarenhet!
Hos oss är din inställning viktigast. Vi lär dig resten.
Därför ska du välja Hemfrid
Hos Hemfrid får du mer än bara ett jobb - du får trygghet, gemenskap och möjlighet att utvecklas.
Fast lön varje månad Tillsvidareanställning (50-85 %) Kollektivavtal och trygga villkor Försäkringar och tjänstepension Friskvårdsbidrag Betald utbildning inom hemstädning och service Möjlighet att utvecklas inom företaget Gratis mobilabonnemang Trevliga kollegor från hela världen
Vi satsar på dig - från första dagen.
Om jobbet
Som städare hos oss hjälper du människor att få ett rent, trivsamt och harmoniskt hem. Du arbetar självständigt och ansvarar för att kunden känner sig nöjd och trygg.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Dammsuga och dammtorka
Moppa golv och rengöra ytor
Tvätta, vika och stryka kläder
Byta lakan och bädda sängar
Göra det lilla extra som gör stor skillnad
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 8-17 (Inga kvällar eller helger!)
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Tycker om att hjälpa andra
Är noggrann och pålitlig
Kan tala enkel svenska eller engelska
Har B-körkort och egen bil
Ingen tidigare städerfarenhet krävs - vi utbildar dig!
Om Hemfrid
Hemfrid är ett av Sveriges största företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper tusentals kunder varje vecka och sätter alltid kvalitet, trygghet och service i första rummet.
Bra att veta
Vi gör bakgrundskontroll
Du behöver svenskt personnummer eller samordningsnummer
Vill du göra skillnad varje dag?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Falun!
Looking for a Meaningful Job in Falun? Join Hemfrid as a Cleaner!
Do you enjoy creating order and a welcoming atmosphere? Do you like working independently and meeting new people?
We are now looking for new team members in Falun - and no previous experience is required!
With us, your attitude matters most. We'll teach you the rest.
Why Choose Hemfrid?
At Hemfrid, you get more than just a job - you get security, community, and opportunities to grow.
Fixed monthly salary Permanent employment (50-85%) Collective agreement and secure employment terms Insurance and occupational pension Wellness allowance Paid training in home cleaning and service Opportunities to grow within the company Free mobile phone plan Friendly colleagues from all over the world
We invest in you - from day one.
About the Job
As a cleaner with us, you help people enjoy a clean, comfortable, and harmonious home. You work independently and are responsible for making sure the customer feels satisfied and safe.
Your tasks may include:
Vacuuming and dusting
Mopping floors and cleaning surfaces
Washing, folding, and ironing clothes
Changing bed linen and making beds
Doing the little extra that makes a big difference
Working hours: Monday-Friday, 8 am-5 pm (No evenings or weekends!)
Who Are You?
We are looking for someone who:
Has a positive attitude and strong service mindset
Enjoys helping others
Is careful and reliable
Can speak basic Swedish or English
Has a valid driver's license (B) and access to a car
No previous cleaning experience is required - we provide full training!
About Hemfrid
Hemfrid is one of Sweden's largest companies providing home services. We help thousands of customers every week, always focusing on quality, safety, and excellent service.
Good to Know
We conduct background checks
You must have a Swedish personal identity number or coordination number
Want to Make a Difference Every Day?
Submit your application today - we look forward to welcoming you to our team in Falun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7210448-1845159". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Gjutaregränd 4 (visa karta
)
791 51 FALUN Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9746129