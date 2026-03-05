Hemfrid söker städare i Gävle - ingen erfarenhet krävs!
Hemfrid söker städare i Gävle - ingen erfarenhet krävs!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Tycker du om ordning och reda och att hjälpa människor? Har du en bra servicekänsla och tycker om att möta kunder på ett trevligt sätt? Då kan jobbet som städare hos Hemfrid i Gävle vara perfekt för dig!
Alla är välkomna att söka - även du utan tidigare erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du är serviceinriktad och vill göra ett bra jobb. Vi lär dig allt annat.
Om jobbet
Som städare hos Hemfrid i Gävle hjälper du våra kunder att få ett rent och trivsamt hem. Du möter kunder i deras hem och är Hemfrids ansikte utåt. Därför är ett vänligt bemötande och god service mycket viktigt.
Du arbetar självständigt och ansvarar för att kunden är nöjd.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Dammsuga och torka damm
Moppa golv och rengöra ytor
Tvätta, vika och stryka kläder
Byta lakan och bädda sängar
Göra det lilla extra som gör kunden glad och hemmet fint
Arbetstid: måndag-fredag kl. 8-17.
Vem kan söka?
Du kan söka jobbet om du:
Har en positiv inställning och bra servicekänsla
Tycker om att hjälpa människor och arbeta noggrant
Är pålitlig och kommer i tid
Förstår och talar enkel svenska eller engelska
Har B-körkort och egen bil
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av städning. Erfarenhet från serviceyrken är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder dig
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning (50-75 %)
Kollektivavtal och trygga villkor
Försäkringar och pension
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning och service
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Gratis mobilabonnemang
Trevliga kollegor från många olika länder
Om Hemfrid
Hemfrid är ett av Sveriges största företag inom tjänster i hemmet. Vi hjälper människor med städning och andra vardagstjänster - alltid med fokus på kvalitet, trygghet och bra service.
Bra att veta
Vi gör bakgrundskontroll. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Hemfrid is looking for Home Cleaners in Gävle - no experience required!
Do you want a job where you make a difference every day? Do you like order and cleanliness and enjoy helping people? Do you have a good sense of service and like meeting customers in a friendly way? Then a job as a home cleaner at Hemfrid in Gävle could be perfect for you!
Everyone is welcome to apply - even if you have no previous experience. What matters most to us is that you are service-minded and want to do a good job. We will teach you everything else.
About the job
As a home cleaner at Hemfrid, you help our customers keep their homes clean and comfortable. You meet customers in their homes and represent Hemfrid in Gävle, so a friendly attitude and good service are very important.
You work independently and are responsible for making sure the customer is satisfied.
Your tasks include:
Vacuuming and dusting
Mopping floors and cleaning surfaces
Washing, folding and ironing clothes
Changing bed sheets and making beds
Doing the little extra that makes the customer happy and the home feel nice
Working hours: Monday-Friday, 8:00 AM-5:00 PM.
Who can apply?
You can apply if you:
Have a positive attitude and a good sense of service
Like helping people and working carefully
Are reliable and punctual
Understand and speak basic Swedish or English
Have a valid B driving license and access to your own car
You do not need previous experience in home cleaning. Experience from service jobs is a plus, but not required.
What we offer you
Fixed monthly salary
Permanent employment (50-75%)
Collective agreement and secure working conditions
Insurance and pension
Wellness allowance
Training in home cleaning and service
Opportunities to grow and develop within the company
Free mobile phone subscription
Friendly colleagues from many different countries
About Hemfrid
Hemfrid is one of Sweden's largest companies providing home services. We help people with cleaning and other everyday services - always focusing on quality, safety and great service.
Good to know
We carry out background checks. You need to have a Swedish personal identity number or a coordination number.
Welcome to apply - we look forward to hearing from you !
