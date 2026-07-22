Hemfrid söker dig som vill arbeta som städare i Lund med omnejd.

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Lund
2026-07-22


Visa alla städarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige

Bli en del av Hemfrid i Lund – Vi söker nya stjärnor inom hemstädning!
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag och samtidigt blir en del av ett företag som satsar på sina medarbetare?
På Hemfrid hjälper vi människor att få en enklare vardag genom professionell hemstädning och andra tjänster i hemmet. Nu söker vi fler engagerade medarbetare till vårt team i Lund med omnejd.
Hos oss blir du en del av en internationell arbetsplats där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och alltid strävar efter att ge våra kunder service i toppklass.
Det här får du hos oss
En tillsvidareanställning på 75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Fast månadslön

Betald restid mellan kunder

Milersättning när du använder egen bil i tjänsten

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Gratis mobilabonnemang

Betald introduktionsutbildning och möjligheter till vidareutbildning

Stöd från Field Lead/Buddy under ditt arbete

Teamträffar och gemensamma aktiviteter

Vi ger dig en trygg start och goda möjligheter att utvecklas – oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare eller vill lära dig ett nytt yrke.
Vi tror att du...
tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad

vill utvecklas och lära dig nya saker

talar svenska eller engelska

kan arbeta vardagar mellan kl. 08.00–17.00

trivs med att arbeta hos olika kunder

Meriterande

B-körkort och egen bil

Erfarenhet av städning eller serviceyrken

Välkommen med din ansökan!
Ansök redan idag – vi rekryterar löpande.
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Hemfrid!
Join Hemfrid in Lund – We're Looking for Home Cleaning Stars!
Are you looking for a job where you can make a real difference while working for a company that values and invests in its employees?
Hemfrid is Sweden's leading home services company, helping customers create an easier everyday life through professional home cleaning and other household services. We are now looking for new team members to join us in Lund and the surrounding area.
At Hemfrid, you'll become part of an international workplace where teamwork, development, and outstanding customer service are at the heart of everything we do.
What we offer
A permanent 75% position

Collective agreement and secure employment conditions

Fixed monthly salary

Paid travel time between customers

Mileage compensation when using your own car for work

Insurance and occupational pension

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Paid training and continuous learning opportunities

Support from a dedicated Field Lead/Buddy

Team meetings and social events

Whether you're experienced or just starting your career, we'll give you the training and support you need to succeed.
We're looking for someone who...
enjoys working independently as well as in a team

is responsible, detail-oriented, and service-minded

is eager to learn and grow

speaks Swedish or English

can work Monday to Friday between 8:00 AM and 5:00 PM

enjoys working with different customers

Preferred qualifications

Category B driving licence and access to your own car

Previous experience in cleaning or customer service

Apply today!
We review applications on an ongoing basis, so don't wait to apply.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
Questions? Contact us at hr@hemfrid.se.
We look forward to welcoming you to Hemfrid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7439670-2110950".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Norra Vallgatan 80 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10008885

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